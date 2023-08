Afslører overraskende gave til Andreas Mogensen

Fredag rejser Andreas Mogensen ud i rummet for anden gang. Denne gang skal han bo på Den Internationale Rumstation i et halvt år, mens hans hustru og tre børn venter nede på landjorden. Ekstra Bladet besøgte Mogensen og spurgte ind til turen

Når Andreas Mogensen inden længe flyver af sted i SpaceX Dragon-rumskibet med kurs mod Den Internationale Rumstation, ISS, har han en helt særlig ting med i bagagen.

Og faktisk to af samme slags.

På et pressemøde i Florida, hvor Ekstra Bladet var til stede, overraskede en fotograf fra Det Europæiske Rumagentur søndag Mogensen med en gave, der har en helt særlig betydning for den danske astronaut.

En Rasmus Klump-bamse.

Rasmus Klump-bamsen som Andreas Mogensen blev overrasket med på Kennedy Space Center i Florida. Foto: Ditte Lynge

Andreas Mogensen kunne ikke lade være med at smile, da fotografen tog ordet og fortalte om gaven.

- Rasmus Klump, som er en dansk tegneseriefigur, er også en af de ting, jeg har valgt at tage med. Rasmus Klump er karakteriseret ved at være ekstremt nysgerrig og bruger næsten al sin tid på at undersøge verden fra sit skib med sine venner, på samme måde som vi gør her, fortalte Mogensen den fremmødte presse.

Selvom pladsen på rumskibet er begrænset, er bamsen dog ikke den eneste ting fra Danmark, Andreas Mogensen har pakket, afslørede han.

I rumkufferten er også kulturelle ting fra Grønland og Færøerne. Præcis, hvad de er, ville danskeren dog ikke sige:

- Dem vil jeg afsløre løbende under missionen, lød det hemmelighedsfuldt.

Stor betydning for Danmark

Andreas Mogensen er den første ikke-amerikaner i historien til at være pilot på en SpaceX-mission.

Med om bord er også japanske Satoshi Furukawa, amerikanske Jasmin Moghbeli og russiske Konstantin Borisov.

- Det betyder utroligt meget for mig personligt, men også for hele Europa og selvfølgelig også Danmark at blive inkluderet på NASA's månemissoner. Det viser, hvordan vi i Europa er vokset med opgaven og er blevet dygtigere og dygtigere og har fået mere og mere ansvar, fortalte Andreas Mogensen i Florida.

Første dansker i rummet

I 2015 opnåede Andreas Mogensen superstjernestatus i Danmark, da han ud af et felt på 8413 ansøgere blev den første dansker i rummet, og alle fra kronprinsen til statsministeren kæmpede om at tage selfies med ham.

Siden da har han arbejdet for at komme tilbage i rummet.

- Det er svært at forklare, hvad Den Internationale Rumstation er for et sted. Det gik først op for mig dengang, da jeg kiggede ud ad vinduet og så det gigantiske solsystem strække sig, så langt øjet rakte. Der så jeg hvor unik et laboratorium, vi, menneskeheden, har bygget ude i rummet.

Det næste halve år skal han teste astronauternes helbred og forstå, hvad der sker med menneskekroppen, når den bruger så lang tid i rummet og dermed forberede os på fremtidige missioner.

- Jeg er meget spændt på at komme tilbage dertil og være en del af den vigtige forskning, vi foretager om bord. Det, vi undersøger derude, er for os alle her på jorden. Og forhåbentlig vil det gavne vores verden i mange, mange år frem i tiden, lød det fra den spændte astronaut.