Afsporet godstog i USA fører til brand

Et afsporet godstog i USA har ført til en større brand, et mindre udslip af farlige stoffer og en evakueringsordre for omkring 2000 borgere i en lille by i Midtvesten.

Det oplyser myndigheder lørdag lokal tid.

Der er hverken meldt om sårede eller døde som følge af den voldsomme hændelse, hvor omkring 50 ud af 140 vogne på et godstog kørte af sporet i byen East Palestine i delstaten Ohio.

Selve ulykken skete sent fredag, men i løbet af lørdag er branden fortsat i flere vogne.

Der er også hørt flere eksplosioner.

Ti af de afsporede vogne indeholder farlige materialer, heriblandt fem med stoffet vinylklorid. Det oplyser Det Nationale Transportsikkerhedsudvalg (NTSB), som leder den føderale efterforskning.

Vinylklorid er kræftfremkaldende og farveløst.

- Vi har ikke bekræftet, at vinylklorid er sluppet ud på andre måder end fra et redskab, som bruges til at sænke trykket, oplyser NTSB på Twitter.

Redskabet skal blandt andet forebygge eksplosioner i vognene.

Men arbejdet på ulykkesstedet er stødt på flere udfordringer.

Blandt andet betyder lave temperaturer, at vand i brandbilernes pumper er frosset til.

- Det er et aktivt brandsted, siger NTSB-udvalgsmedlem Michael Graham.

Brandfolk på stedet har haft kemikalieindsatsdragter på i kampen mod flammerne.

Omkring 2000 borgere - omkring halvdelen af byens indbyggere - er blevet bedt af myndigheder om at lade sig evakuere fra deres hjem.

Myndighederne har bedt alle, der bor inden for en radius af 1,6 kilometer fra ulykkesstedet, om at komme væk.

- Vi kan ikke understrege nok gange, at alle skal blive væk fra ulykkesstedet, skriver den administrative leder af byen i et opslag på Facebook.

Toget fra selskabet Norfolk Southern var på vej fra byen Madison i Illinois til Conway i Pennsylvania, da det kørte af sporet i East Palestine.