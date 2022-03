Aleksej Navalnyj får ni års fængsel

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj får ni års fængselsstraf efter at være blevet kendt skyldig i bedrageri og foragt for retten tidligere tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oppositionsleder afsoner i forvejen en dom på to et halvt års fængsel i en fangelejr øst for den russiske hovedstad, Moskva.

Opdigtede

Navalnyj er den mest prominente oppositionspolitiker i Rusland. Han er en udtalt kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Navalnyj har tidligere sagt, at anklagerne mod ham er opdigtede og et forsøg på at bremse hans politiske ambitioner og lukke munden på ham. Også de nye anklager er ifølge Navalnyj politisk motiverede.

Navalnyj har også understreget, at fængselsdomme ikke kommer til at afholde ham fra at kæmpe sin kamp mod præsident Putins styre.

- Hvis tid i et fængsel er prisen for min menneskeret til at sige, hvad der bliver nødt til at siges, så kan de gå efter 113 års fængsel. Jeg trækker ikke mine ord og handlinger tilbage, skrev han på Instagram 15. marts.

