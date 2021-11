Alvorlig ulykke spærrer trafikken

To ambulancer kørte fra fra ulykkesstedet med politieskorte.

Torsdag morgen er der sket en alvorlig trafikulykke på Ring 5 mellem Hedehusene og Høje Taastrup.

Det skriver P4 trafik København.

Trafikken er spærret i begge retninger. Meldingen lyder på, at der er sket et sammenstød mellem en lastbil og en varebil.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet skulle de to køretøjer være kørt frontalt sammen.

To ambulancer har forladt ulykkesstedet med politieskorte.

Bilister opfordres til at finde en alternativ rute.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra politiet. Det har endnu ikke været muligt, men Københavns Vestegns Politi skrev omkring klokken 08.00, at begge tilskadekomne er blevet kørt på hospitalet. Man forventer, at vejen er farbar om en halv times tid.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

