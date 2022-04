Amerikansk mand med døde hunde og katte i fryseren anholdt

Politiet i den amerikanske delstat Arizona har anholdt en lokal mand, efter at der blev fundet 183 døde dyr - heriblandt hunde, katte og fugle - i hans fryser.

Det skriver BBC sent fredag dansk tid.

Manden ved navn Michael Patrick Turland har ifølge politiet i Mohave County indrømmet, at han har frosset nogle af dyrene ned, mens de stadig var i live.

Den 43-årige amerikaner er efter anholdelsen blevet sigtet for 94 tilfælde af dyremishandling.

Talskvinde for sheriffens kontor i Mohave County, Anita Mortensen, siger til BBC, at billederne fra gerningsstedet i Turlands hjem 'var fuldstændig afskyelige og hjerteskærende'.

- Som en dyreelsker begyndte jeg at græde bare at se på dem, siger Anita Mortensen.

Hun tilføjer, at billederne er for voldsomme til at blive delt med offentligheden.

Myndighederne i Arizona leder nu efter Turlands kone, der er forsvundet. Det oplyses ikke, hvilken tilknytning hun eventuelt har til sagen.

Michael Patrick Turland blev anholdt 13. april.

Det skete, efter at en kvinde ti dage forinden havde ringet til politiet og fortalt, at hun havde lånt Turland nogle slanger til avl, men at han efterfølgende forsvandt i månedsvis.

Kvinden blev siden kontaktet af ejeren af Turlands hjem i Golden Valley, der kunne fortælle, at han havde fundet en fryser fyldt med døde dyr, da Michael Patrick Turland og hans kone havde forladt ejendommen.

Ud over døde hunde og katte fandt politiet også skildpadder, firben, slanger, mus, rotter og kaniner i Michael Patrick Turlands fryser, da de rykkede ud på adressen.

Amerikanerens motiv for at nedfryse de mange dyr kendes ikke endnu. Politiet efterforsker ifølge BBC stadig sagen.