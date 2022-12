Amerikansk politi sigter kriminologistuderende for fire drab

Amerikansk politi har anholdt og sigtet en person, som det mener, står bag knivdrabet på fire unge universitetsstuderende fra University of Idaho, som ligger i delstaten af samme navn, Idaho.

Det oplyser politiet i byen Moscow, hvor University of Idaho ligger.

Personen, som er sigtet, er opsigtsvækkende. Han studerer nemlig selv kriminologi ved Washington State University i nabostaten Washington.

Den anholdte, som er en mand på 28 år, blev anholdt af delstatspolitiet i hans hjemstat, Pennsylvania. Pennsylvania ligger i den østlige del af landet, tæt på New York, mens Idaho ligger i den nordvestlige del af landet.

Han er fredag blevet fængslet i Pennsylvania uden mulighed for løsladelse mod kaution.

Tirsdag skal han igen for retten, hvor han skal beslutte sig for, om han frivilligt vil lade sig udlevere til Idaho, hvor han er sigtet, oplyser anklager i Idaho Bill Thompson.

Ligene af de dræbte blev fundet 13. november i et hus tæt på University of Idaho.

Gerningsmanden brød ind i huset, hvor de fire personer blev dræbt med en kniv. Tre af de dræbte var kvinder, som boede i huset. Den fjerde var kærester med en af de dræbte kvinder, som han overnattede ved.

To andre kvindelige beboere i huset led ingen skade, og vågnede ikke, da gerningsmanden trængte ind i hjemmet og dræbte de fire andre. Det var en af de to andre beboeres telefon, som blev brugt til at ringe efter politiet, da ligene blev fundet.

De dræbte var alle i alderen 20-21 år.

Den sigtede er studerende på Washington State University, som ligger omkring 16 kilometer vest for University of Idaho.

Washington State University udtalte sig fredag lokal tid i en pressemeddelelse og sagde, at politiet havde ransaget både den sigtedes lejlighed og hans kontor på universitet.

Det tilføjede her, at han havde gennemført sit første år som ph.d.-studerende på universitetets forløb om kriminologi.