Amerikansk radiovært løj om skyderi: Skal betale millioner i erstatning

Alex Jones, kendt fra radioprogrammet The Alex Jones' Show, skal betale over fire millioner dollar i erstatning til et forældrepar, der mistede deres søn i et skoleskyderi

I årevis har den amerikanske radiovært og konspirationsteoretiker Alex Jones hævdet, at Sandy Hook-massakren var pure opspind, og at de 26 mennesker, der mistede livet i skoleskyderiet, var skuespillere hyret af blandt andet våbenmodstandere.

Men nu får udtalelserne konsekvenser for den populære vært.

Natten til fredag dansk tid er Alex Jones af et nævningeting i delstaten Texas blevet dømt til at betale i alt 4,1 millioner dollar i erstatning, svarende til cirka 30 millioner danske kroner.

Seks voksne og 20 børn i alderen seks til syv år mistede livet, da den 20-årige Adam Lanza gik ind på en grundskole i delstaten Connecticut en decemberdag i 2012. Forinden havde Lanza skudt og dræbt sin egen mor.

Et af de dræbte skolebørn var en seksårig dreng, hvis forældre, Neil Heslin og Scarlett Lewis, har sagsøgt Alex Jones - og fået medhold.

Et 'fupnummer'

Alex Jones stiftede i 1999 mediet Infowars, som er kendt for at sprede misinformation og konspirationsteorier. Og siden Sandy Hook-massakren for snart ti år siden har Jones brugt sin stemme til at kalde skyderiet for et orkestreret 'fupnummer'.

Det har han blandt andet i sin daglige og timelange nyhedspodcast The Alex Jones' Show.

Løgnene i programmerne har fået flere af Alex Jones' trofaste følgere til at chikanere pårørende til de dræbte skolebørn.

Blandt andet har Neil Heslin og Scarlett Lewis i retten fortalt, at de i årevis har fået sendt dødstrusler, fordi følgerne har troet, at sønnens død var fabrikeret.

Alex Jones har under retssagen anerkendt, at massakren fandt sted, men han nægter sig ansvarlig for chikanen begået mod forældrene.

Nævningene skal nu tage stilling til forældrenes krav om op til 75 millioner dollar i yderligere erstatning for at have spredt misinformation om skoleskyderiet