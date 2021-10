Amerikansk rapport: Virusoprindelse kan blive umulig at finde

Det kan blive umuligt at finde ud af, hvor coronavirus stammer fra.

Sådan lyder det fra USA's efterretningstjenester fredag lokal tid i en ny og mere detaljeret udgave af en redegørelse for mulige forklaringer på virussens oprindelse.

Redegørelsen er udarbejdet af kontoret for USA's efterretningschef - ODNI eller Office of the U.S. Director of National Intelligence.

Den konkluderer, at det både er plausibelt, at coronavirus spredte sig via menneskelig kontakt med et dyr eller efter en laboratorieulykke.

WHO fremlagde i begyndelsen af året deres undersøgelse af, hvordan coronavirussen i første omgang opstod i Wuhan

Uenighed

Den amerikanske rapport fremfører, at efterretningstjenesterne er uenige om, hvilken forklaring der er mest sandsynlig, og om der kan foretages en endelig vurdering.

Teorien om en laboratorieulykke er af mange eksperter blevet kritiseret for i højere grad at basere sig på tilfældigheder end fakta.

Redegørelsen afviser i øvrigt idéen om, at virussen skulle være et biologisk våben.

Den fremfører, at folk, der har talt for denne teori, ikke har haft 'direkte adgang til Wuhans Institut for Virologi', og at de er blevet beskyldt for at sprede misinformation.

Politisk farce

Det var i den kinesiske millionby Wuhan, at virusset i slutningen af 2019 blev opdaget.

Ifølge Wall Street Journal vurderes det i redegørelsen også, at forskere på Wuhan-instituttet sandsynligvis ikke kendte til virussens eksistens inden pandemiens udbrud.

Kina har tidligere beskyldt USA for at politisere emnet og kritiserer redegørelsen.

- Det er en politisk farce, at amerikanske tiltag i højere grad baserer sig på efterretningstjenester end videnskabsfolk, lyder det i en mail fra den kinesiske ambassade i Washington D.C.