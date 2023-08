Amerikanske embedsmænd: 500.000 sårede og døde i Ukraine

Under Ruslands snart halvandet år lange krig i Ukraine er næsten 500.000 ukrainske og russiske soldater enten blevet såret eller dræbt.

Det vurderer amerikanske embedsmænd ifølge avisen The New York Times.

Kilderne understreger dog, at det er svært at opgøre antallet af sårede og dræbte soldater, da ingen af parterne i krigen fremlægger pålidelige tal for krigens militære ofre.

På den ene side menes Rusland at underrapportere antallet af sårede og døde soldater, så det ser ud, som om de russiske tab er mindre, end de i virkeligheden er.

På den anden side fremlægger Ukraine ikke officielle tal for antallet af sårede og døde soldater i krigen.

Men på trods af heraf er de amerikanske embedsmænd altså kommet frem til et tal for sårede og døde, som de mener er nogenlunde retvisende.

Annonce:

120.000 russiske soldater menes at være blevet dræbt under kampene i Ukraine, mens 170.000 til 180.000 soldater fra Rusland er kommet til skade, vurderer embedsmændene.

Dermed er i alt op mod 300.000 russiske soldater enten blevet såret eller dræbt, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar 2022.

På Ukraines side vurderes 70.000 soldater at have mistet livet, mens der formodes at være mellem 100.000 og 120.000 tilskadekomne soldater.

Samlet har krigen altså foreløbig resulteret i op mod 190.000 døde og sårede ukrainske soldater.

Ifølge The New York Times skal tallene ses i lyset af, at Ruslands militær råder over langt flere soldater, end Ukraine gør.

For hver ukrainsk soldat på slagmarken er der næsten tre russiske soldater.

Ukraine har omkring en halv million soldater - herunder soldater i aktiv tjeneste, reservestyrker og soldater i paramilitære grupper.

Rusland har til sammenligning 1,3 millioner soldater, som enten er i aktiv tjeneste, er i reserven, eller som kæmper i enheder uden for den nationale her - primært i Wagner-gruppen, skriver The New York Times.