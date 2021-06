Amnesty: USA afviser uledsagede migrantbørn i strid med loven

I strid med hvad Joe Biden lovede, da han tiltrådte som præsident i USA, afviser de amerikanske myndigheder titusindvis af uledsagede børn ved grænsen til USA uden først at vurdere deres beskyttelsesbehov.

Det samme gør de mexicanske myndigheder.

Det viser en ny rapport - Pushed into Harm's Way - fra Amnesty International offentliggjort fredag.

- Biden-administrationen deporterer næsten alle uledsagede mexicanske børn, blot få timer efter at de har søgt tilflugt. Det sker, ofte uden at overveje hvad de risikerer ved hjemkomsten, udtaler Erika Guevara-Rosas, der er USA-direktør i Amnesty International.

- Ligeledes deporterer de mexicanske myndigheder langt størstedelen af uledsagede børn fra Mellemamerika, selv hvis de er flygtet fra trusler eller vold, og selv om de fleste af dem har familie i USA, som de forsøger at blive forenet med, tilføjer hun.

Amnesty International kalder USA's og Mexicos praksis på området for 'farlig og samvittighedsløs' og opfordrer de to lande til at stoppe med at afvise uledsagede børn, som har ret til at søge om asyl og familiesammenføring.

Siden Joe Biden blev indsat som præsident i januar, har omkring 50.000 uledsagede børn krydset grænsen til USA.

Stort set alle er blevet afvist, selv om de ifølge amerikansk lov har ret til at få vurderet deres sag.

Mange af dem er blevet adskilt fra deres familie og sidder fast i det nordlige Mexico efter ikke at have fået lov til at søge om asyl ved grænsen mellem Mexico og USA.

Ifølge de amerikanske myndigheder forsøger omkring 80 procent af de uledsagede børn at blive forenet med familiemedlemmer i USA. Omkring 20 procent af børnene er fra Mexico.

Amnesty International har i to år interviewet uledsagede migrantbørn i lejre på begge sider af grænsen mellem USA og Mexico.