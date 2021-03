Analytikere om Trump-tale: Han holder sit parti i et jerngreb

Donald Trump holder stadig Det Republikanske Parti i et fast greb.

Sådan lyder konklusionen fra en række kommentatorer, efter at den tidligere præsident søndag talte ved den konservative konference Conservative Political Action Conference (CPAC).

Under talen, som var den første siden Trumps valgnederlag, antydede eks-præsidenten, at han måske vil jagte et comeback og forsøge at komme tilbage i Det Hvide Hus.

- Det her var øjeblikket, hvor Donald Trump på en eller anden måde fik sat styr på tropperne i Det Republikanske Parti, skriver journalist og kommentator Joe Concha for mediet The Hill, der betragtes som moderat konservativt.

- Han ved det samme, som de gør: De fleste Trump-støtter vil stemme på ham igen, hvis han går efter at blive partiets nominerede.

'Fantastisk rejse'

Efter valgnederlaget, kongresuroen og den efterfølgende rigsretssag har der tilsyneladende været splid om den fremtidige republikanske retning.

Men Trump, der blev valgt som præsident i 2016, fastslog over for sine tilhørere til stor jubel, at hans 'fantastiske rejse (...) langtfra er ovre'.

Hans indflydelse i partiet er ikke til at diskutere, skriver BBC-korrespondent Anthony Zurcher.

- At dømme ud fra publikum har han ikke brug for at genoplive sig selv i nævneværdig grad - i det mindste ikke blandt konservative aktivister. Deres støtte til Trump (...) er aldrig blevet svækket, skriver Zurcher.

- Så da Trump lagde billet ind på fortsat at være en ledende skikkelse i partiet - som kongemager og måske endda som hovedfigur i 2024 - gav publikum sin fuldtonede og højlydte støtte.

I sit vante element

På mange måder var det en Trump tilbage i sit vante element, der talte søndag. Rollen som oppositionsfigur, der kan skyde på alt og alle, lader til at passe ham godt, bemærker flere af analytikerne.

- Donald Trump forsøgte at fastholde sit greb om Det Republikanske Parti (...) med sin sædvanlige blanding af usandheder, klager og provokationer. Det var en overraskende normal tale for Trump, set i lyset af at det var den første siden præsidenttiden, skriver Washington Post i en analyse.

CNN, som åbent står i opposition til Trump, ser det som dybt bekymrende, at Trump kan stå så stærkt, som han gør, på trods af kongresuroen og utallige usande påstande om valgsvindel.

- Det siger meget om republikanismens sjæl og amerikansk politiks tilstand, at Trump stadig ses som en troværdig leder af partiet, også selv om han tabte Det Hvide Hus, Repræsentanternes Hus og Senatet, skriver CNN.

