Andreas Mogensens rumrejse er udskudt endnu en gang

Den danske astronaut Andreas Mogensen og de andre astronauter på missionen 'Crew-7' har fået udskudt deres rejse mod Den Internationale Rumstation, ISS, endnu en gang.

Det skriver Nasa på sin hjemmeside.

Tidligere var planen, at Andreas Mogensen skulle sendes afsted på sin seks måneders rumrejse mod ISS den 15. august.

Det blev i første omgang rykket to dage frem. Nu er datoen rykket igen. Denne gang til 21. august.

- Det bliver stressende, hvis datoen bliver ved med at rykke sig, siger Andreas Mogensen til Videnskab.dk.

Han bor i Texas med sin kone og deres tre børn. Og selv om datoerne kun rykker sig få dage yderlige, kan det få ret stor betydning for den afsked, han skal have med sin familie.

Andreas Mogensen skal nemlig være i karantæne med hele sin familie i 14 dage op til afrejse, for at undgå at blive syg eller tage virus med til ISS, skriver Videnskab.dk.

Og skolestart er den 28. august. Hvis rumrejsen ender med at blive udskudt til efter den dato, kan Andreas Mogensen være nødt til at sige farvel til sin familie gennem en glasrude.

Nasa oplyser, at den 25. august også holdes åben i tilfælde af, at det ikke lykkes Andreas Mogensen og hans hold at komme af sted den 21. august.

Når han først er lettet fra jordkloden venter en 20 timers lang rejse, før han ankommer til rumstationen.

Årsagen til, at opsendelsen blev rykket i første omgang, var, at den platform, som Andreas Mogensen og de tre andre astronauter skal sendes i rummet fra, kort forinden skal bruges til et andet rumfartøj og efterfølgende skal justeres.

Nasa skriver, at den nye udskydelse, giver mere tid til at justere platformen på Nasas Kennedy Space Center i Florida.

'Crew-7' skal sendes op til ISS i rumfartøjet 'Crew Dragon'.

Andreas Mogensen er den første ESA-astronaut og ikkeamerikaner, der skal være pilot på rumfartøjet Dragon, der er lavet af virksomheden SpaceX. Det er ejet af Elon Musk, der også ejer bilproducenten Tesla og det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Ud over rollen som pilot får Andreas Mogensen også rollen som kommandør på ISS. En rolle han overtager fra den nuværende kommandør, Sergey Prokopyev, i slutningen af september.