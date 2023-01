Angreb på hovedbanegården i Paris: Adskillige såret

En mand har såret adskillige personer på banegården Gare du Nord i Paris onsdag morgen.

Ifølge tv-stationen BFM brugte han kniv under angrebet. Gerningsmanden er blevet 'neutraliseret' af politiet.

Det bekræfter den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, på Twitter.

'Tak til politiet for deres effektive og modige reaktion', skriver han videre.

Franck Dhersin, en talsmand for de regionale transportmyndigheder, skriver ligeledes på Twitter, at gerningsmanden gik til angreb på rejsende ved togstationen.

Der er foreløbig ingen melding om, hvad motivet til angrebet er.

Den franske avis Le Figaro rapporterer, at angrebet skete ved 7-tiden. Her blev en betjent ifølge den franske journalist William Molinié fra Europe1 såret.

Seks sårede

Seks personer er ifølge avisen såret ved angrebet, heriblandt betjenten.

En kilde i politiet siger til nyhedsbureauet AFP, at de ramte kun er lettere såret, og at gerningsmanden er anholdt, efter at betjente åbnede ild og sårede ham.

Det har ført til forsinkelser for togtrafikken ind og ud af Gare du Nord.

Det er den togstation, som rejsende med tog til og fra Danmark i årtier har passeret igen.

Ekstra Bladet følger sagen.