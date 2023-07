Anholdelse truer: Putin bliver væk fra topmøde

Ruslands præsident, Vladimir Putin, kommer ikke til at deltage i et topmøde i august for de såkaldte BRIKS-lande, som er Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

Det oplyser en talsmand for Sydafrikas præsident ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sydafrika, hvor topmødet finder sted i næste måned, er medunderskriver på charteret for Den Internationale Straffedomstol (ICC) og ville være forpligtet til at anholde Putin.

Det har skabt en kattepine for den sydafrikanske regering.

ICC har nemlig udstedt en arrestordre på Putin. ICC beskylder ham for krigsforbrydelser i forbindelse med "uretmæssige deportationer af ukrainske børn".

En talsmand for den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, oplyser, at Putins udeblivelse sker efter "fælles aftale".

I stedet vil Rusland være repræsenteret ved landets udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Retsdokumenter fra en lokal domstol viste tirsdag, at den sydafrikanske præsident havde bedt om tilladelse hos ICC til ikke at anholde Putin. Det ville nemlig svare til en krigserklæring, lød det.

Rusland afviser at have givet udtryk for over for Sydafrika, at en anholdelse ville føre til krig.

Det siger talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Nej, nej, den slags formuleringer blev slet ikke ytret, siger Peskov efter at være blevet spurgt om en mulig advarsel fra Rusland.

Han uddyber dog:

- Det står klart for alle, hvad et forsøg på at krænke det russiske statsoverhoveds rettigheder medfører. Så det behøver jeg ikke at forklare nogen her.

Ledere fra Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika vil deltage i topmødet, oplyser talsmanden.

