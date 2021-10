Anklager udelukker ikke sigtelse mod Baldwin for skuddrab

Det er muligt, at Alec Baldwin bliver sigtet for uheldet, hvor han skød og dræbte filmfotograf under optagelser. Det siger lokal anklagemyndighed ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Mary Carmack-Altwies, som er statsanklager for området Santa Fe i den amerikanske delstat New Mexico, siger, at alle muligheder er åbne.

Adan Mendoze, som er sherif for det lokale politi, fastslår, at Alec Baldwin er en af de personer, som bliver efterforsket af politiet.

- Det er naturligvis ham, som har affyret våbnet, siger sheriffen.

- Lige nu er han en aktiv del af efterforskningen.

Mendoza siger desuden ifølge Reuters, at Alec Baldwin har været meget samarbejdsvillig i efterforskningen. Baldwin selv har kaldt hændelsen 'tragisk'.

Adan Mendoza udtaler desuden til nyhedsbureauet, at der har været for løs omgang med skydevåben på filmsettet.

Det var Alec Baldwin, der førte pistolen, da filmfotografen Halyna Hutchins i sidste uge mistede livet, efter at være blevet skudt.

Også filminstruktøren Joel Souza blev ramt af skuddene, men overlevede efter behandling på hospitalet.

Uheldet skete under optagelser af en skydescene. Baldwin fik overrakt en Colt-revolver af en assisterende instruktør - med klar besked om, at våbnet ikke var ladt med skarp ammunition.

Den 63-årige skuespiller trak revolveren og sigtede den mod kameraet.

Da lød, hvad er blevet beskrevet som et enormt smæld. Joel Souza har tidligere beskrevet, at han svagt erindrer, at Halyna Hutchens klagede over sin mave og greb om sit mellemgulv.

Det fremgår ikke af disse, hvor mange skud der blev affyret. Ifølge en fagforening i Hollywood var der tale om et enkelt skarpt skud, skrev Reuters onsdag morgen.

Optagelserne af filmen, der har været i gang siden 6. oktober, blev øjeblikkeligt standset efter ulykken.