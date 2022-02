Ankommer til Rusland i busser

De første busser med evakuerede borgere fra Donetsk i østlige Ukraine er fredag aften ankommet til Rostov i Rusland.

Det rapporterer det russiske nyhedsbureau Tass omkring klokken 20.30 dansk tid.

Mere end 80 busser har krydset grænsen til Rusland. Det oplyser russiske myndigheder.

Børn og ældre er prioriteret til at komme med de første busser. Øvrige civile ankommer via både offentlig transport og i egne biler.

Donetsk er en omstridt grænseregion i det østlige Ukraine. Det er en selverklæret republik, som er styret af russiske separatister.

Tidligere fredag opfordrede regionens separatistleder borgere til at tage til Rusland. Samme opfordring kom fra separatistlederen i Lugansk. Lugansk er ligesom naborepublikken Donetsk en selverklæret republik i det østlige Ukraine.

Ifølge separatisterne i Donetsk planlægger Ukraine at angribe de to udbryderområder.

Derfor er det sikreste for borgerne at tage til Rusland, mener de. Alene Donetsk vil evakuere omkring 700.000 borgere til Rusland.

Fredag har der været en større eksplosion i Donetsk. En bil nær separatisternes regeringskontor er sprunget i luften. Det skete kort tid efter meldingen om evakuering. Det vides ikke, hvad der har forårsaget eksplosionen.

Ukraine afviser at have planer om at angribe regionerne. Det siger Oleksej Danilov, en af de øverste sikkerhedsfolk i Ukraine.

Han anklager Rusland for at provokere i det østlige Ukraine. Han mener, at russerne forsøger at få Ukraines militær til at reagere. Han forsikrer om, at Ukraine vil holde sig til at søge fredelige løsninger på krisen.

Ukraines militære efterretningstjeneste oplyser fredag, at den har informationer om, at russiske specialstyrker har placeret miner i Donetsk.

Minerne skal være placeret i faciliteter, som separatisterne styrer. Formålet er at bruge dem til at anklage Ukraine for terrorhandlinger. Det skriver tjenesten på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De fleste borgere i Donetsk taler i forvejen russisk. Mange af dem har også russisk statsborgerskab.

Der har de seneste dage været meldinger om offensiver i det østlige Ukraine.

Ukraine har beskyldt separatisterne for at stå bag. Rusland har omvendt beskyldt Ukraine for at have udført angreb.

USA mener, at aktiviteten i grænseområderne de seneste dage er del af Ruslands plan for at få påskud til at invadere Ukraine.