Annalena Baerbock er De Grønnes kanslerkandidat

I Tyskland har miljøpartiet De Grønne nomineret Annalena Baerbock som partiets kanslerkandidat.

Det betyder, at hvis partiet får tilstrækkeligt med støtte til at lede en ny forbundsregering efter valget i september, så vil Baerbock efterfølge Angela Merkel i kanslerministeriet.

Miljøpartiet er gået markant frem i meningsmålingerne, og politiske iagttagere siger, at der en realistisk chance for, at partiet kan få kanslerposten.

Angela Merkel forlader politik inden valget, og de kristelige demokrater står til tilbagegang - blandt andet på grund af dens problematiske håndtering af pandemien.

Omkring 20 procent af de tyske vælgere vil stemme på De Grønne ifølge meningsmålingerne.

Den 40-årige Annalena Baerbock, som har den ene af de to formandsposter i De Grønne, er den første kanslerkandidat for sit parti. De Grønne har ikke tidligere øjnet chancer for at blive leder af en føderal regering.

Baerbock er uddannet i statskundskab og jura. Som ung var hun trampolinspringer på eliteplan.

Hun opfattes i sit politiske bagland som en seriøs politiker, som har mere fokus på de politiske detaljer end på svulstig retorik.

- Jeg står for fornyelse, sagde Baerbock på et pressemøde i Berlin mandag, hvor hun blev præsenteret af partiets anden formand, den 51-årige Robert Habeck, der havde rivaliseret med hende om kanslernomineringen.

- Der må indføres nye regler, så det progressive bliver det sædvanlige - og ikke undtagelsen, sagde hun videre.

Hun er født i 1980 og hendes baggrund har været præget af arven fra de økologiske bevægelser i 1960'erne og 1970'erne.

De Grønne regerer i dag den velhavende sydvestlige delstat Baden-Württemberg, som traditionelt har været en konservativ bastion.

Hvis De Grønne skal danne forbundsregering i Berlin skal det være i en koalition med de tyske socialdemokrater i SPD og de liberale Frie Demokrater i FDP. Eller eventuelt med SPD og venstrefløjspartiet Die Linke.

På nuværende tidspunkt er det dog et mere sandsynligt scenarie, at De Grønne bliver juniorpartner i en koalition med Merkels konservative kristelige demokrater i CDU/CSU.