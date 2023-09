Anthony Blinken på uanmeldt besøg i Kiev

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, er onsdag landet i Ukraines hovedstad, Kiev.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Besøget har ikke været annonceret på forhånd.

Det ventes, at ministeren vil løfte sløret for endnu en milliarddonation til Ukraine.

- Vi forventer, at ministeren i løbet af besøget kommer til at annoncere amerikansk støtte for over en milliard dollars til Ukraine, siger en embedsmand fra ministeriet på vejen mod Kiev.

På besøget, som varer til torsdag, ventes Blinken at mødes med blandt andre den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og hans udenrigsminister, Dmytro Kuleba.

Det er ifølge AFP fjerde gang, at Blinken besøger Ukraine efter Ruslands invasion i februar 2022.