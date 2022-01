I en ny undersøgelse fra The Lancet viser det sig, at antibiotikaresistens slår flere ihjel på verdensplan end aids eller malaria

Antimikrobielresistens (AMR) er nu en førende dødsårsag på verdensplan.

Når der tales om antimikrobelresistens, er det primært antibiotikaresistens der er tales om.

I følge The Guardian er AMR skyld i 3500 dødsfald om dagen.

I undersøgelsen fremgår det, at folk i omfattende grad ikke længere overlever simple infektioner, fordi bakterierne er blevet resistente over for medicinen.

- Disse nye data viser den sande skala for antimikrobiel resistens på verdensplan og er et klart signal for, at vi er nødt til at reagere på det her nu for at kunne stå imod denne trussel, lyder det fra en af rapportens medforfattere, Chris Murray, professor ved Washington Universitets afdeling for sundhedsmålinger og evaluering.

Forsker ved at tjekke, hvor resistent en bakterie er. Foto: Ritzau Scanpix

Særligt børn rammes

Det er alle, som kan blive påvirket af AMR, men undersøgelsen viser, at det særligt er unge børn, som rammes hårdt.

Forskellige løsningsforslag fremgår også i rapporten. Her efterspørges der, at man optimerer brugen af eksisterende antibiotika, overvåger og kontrollere infektioner i højere grad og giver flere midler til at udvikle nye antibiotika og behandlinger.

Undersøgelsen kan læses her.

Hvorfor sker det?

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) øger antibiotikaforbrug, både til dyr og mennesker, mutationshyppigheden i bakteriernes gener og fremmer derfor udvikling af resistens.

Der står blandt andet:

'Overdreven og uhensigtsmæssig brug af antibiotika accelererer fremkomsten af antibiotikaresistente bakterie'.