Antony Blinken: Rusland kidnapper systematisk lokale embedsmænd

Rusland kan meget vel have planer om at kidnappe ukrainske embedsmand og udskifte dem med sine egne repræsentanter.

Det hævder USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

Udenrigsministeren tilføjer, at processen formentlig allerede er gået i gang.

Blinkens udmelding kommer på et pressemøde, hvor han også beskylder Rusland for at stå bag krigsforbrydelser i Ukraine.

- At gå bevidst efter civile er en krigsforbrydelse, siger han og tilføjer, at det er 'svært at konkludere, at russerne gør noget andet'.

Diskussionen om krigsforbrydelser i Ukraine er blusset op efter udtalelser fra USA's præsident, Joe Biden, om Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Jeg synes, han er en krigsforbryder, lød det onsdag fra præsidenten.

Torsdag fortsatte Biden i samme spor.

Ved et arrangement i Washington kaldte han Putin for en 'morderisk diktator, en sand bølle, som kæmper en umoralsk krig mod folket i Ukraine'