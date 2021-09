Ap-leder Jonas Gahr Støre i sejrstale: Vi klarede det

En tydeligt rørt Jonas Gahr Støre takker i sin sejrstale sent mandag aften for støtten.

Det gør han fra scenen i Folkets Hus i Oslo, hvor Arbeiderpartiet (Ap) holder valgfest.

- Kære alle sammen. Vi har ventet, vi har håbet, og vi har arbejdet hårdt. Og nu kan vi endelig sige: Vi klarede det, siger han ifølge avisen VG.

Efter at over 95 procent af stemmerne er talt op efter mandagens valg, står det klart, at der er flertal til de rødgrønne partier i det norske Storting.

Efter otte år med en borgerlig regering, bliver der altså et regeringsskifte i Norge.

- Ved dette valg havde Arbeiderpartiet ét mål, som var vigtigere end noget andet: En ny regering, som bygger på fællesskab og retfærdighed, så det igen bliver almindelige menneskers tur i dette land, siger Støre ifølge VG.

- Gode venner. Godt nok tælles der stadig stemmer, men alt tyder på, at vi får en ny regering ved dette valg, tilføjer han til stor jubel fra tilhørerne.