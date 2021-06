Appeldomstol stadfæster livstidsdom til hærføreren Mladic

En FN-appeldomstol i Haag stadfæster tirsdag en dom over den tidligere bosnisk-serbiske hærfører Ratko Mladic, som er idømt fængsel på livstid for folkedrab.

Den 78-årige Mladic skal tilbringe resten af sit liv i fængslet.

Han blev i 2017 idømt livsvarigt fængsel for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under den 43 måneder lange borgerkrig i Bosnien-Hercegovina i årene 1992-1995.

Hans forbrydelser omfattede massakren i Srebrenica. Her blev omkring 8000 bosniske drenge og mænd dræbt i løbet af få dage i juli 1995.

Det er den værste krigsforbrydelse, Europa har oplevet siden Anden Verdenskrig.

De mange ofre i Srebrenica blev begravet med bulldozer i massegrave.

Senere blev nogle af de døde gravet op igen og flyttet til fjerne bjergegne. Det skete for at skjule omfanget af forbrydelserne.

Det overordnede mål for Mladic var etnisk udrensning, har FN's særlige krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (ICTY) fastslået.

Han ønskede at tvinge alle bosniske muslimer, kroater og andre ikkeserbere ud af Bosnien for at danne et Storserbien. Det konkluderede ICTY i den oprindelige dom fra 2017.

Mladic blev kaldt 'Slagteren fra Bosnien' - blandt andet fordi han gav ordren til massakren i Srebrenica og til en 40 måneder lang belejring af Sarajevo.

Dommen tirsdag kommer efter 25 år med retssager ved FN's særlige krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien. Her er der fældet dom over 90 mennesker.

Blandt dem er også den tidligere serbiske præsident, Slobodan Milosevic, der døde i fængslet i Haag i 2006, inden han fik sin dom.

Radovan Karadzic, som var politisk leder for de bosniske serbere under krigen, blev i 2016 også dømt for folkedrab.

Dommerne i Haag fandt det bevist, at Mladic, Milosevic og Karadzic alle tre spillede hovedroller i den etniske udrensning af bosniske muslimer og andre ikkeserbere fra Bosnien.

- For mig er Mladic symbol på alle de forfærdelige forbrydelser, der foregik under krigen. Vores piger blev voldtaget, vores drenge blev dræbt, kun fordi de var muslimer. Tyskerne havde Hitler, serberne havde Mladic, siger Munira Subasic, der er formand for organisationen Srebrenicas Mødre.

Hendes mand og søn blev dræbt af general Mladics bosnisk-serbiske styrker, der indtog Srebrenica i 1995.

- Jeg så ham i retssalen, og han var stolt af alt, han havde gjort. Jeg så ingen anger i hans ansigt, siger Munira Subasic.