Arkitekt bag massedrab er død

De Røde Khmers chefideolog, Noun Chea, er død, skriver en række udenlandske medier. Han blev 93.

Mest kendt er de Røde Khmer's leder, Pol Pot, der også gik under navnet bror nr. 1.

Nuon Chea var så bror nr. 2, hvilket understreger rollen, han indtog i rædselsregimet, der kostede over en million mennesker livet, mens De Røde Khmer styrede Cambodia i årene 1975 til 1979.

På den baggrund blev Chea i 2018 dømt for folkedrab ved en FN-domstol.

Bevægelsens ledelse var for de flestes vedkommende franskskolede kommunister, men dem var Chea ikke i blandt.

De Røde Khmer kom til magten i 1975 i forbindelse med en fem år lang borgerkrig, der hang tæt sammen med krigen i nabolandet Vietnam. Fire år frem ledte de derefter Cambodia indtil Vietnam invaderede landet og afsatte De Røde Khmer.

I de mellemliggende år gennemførtes et ekstremt politisk program, der inkluderede, at landet blev lukket af fra udenlandsk indflydelse.

Skoler blev lukket, og banker blev forbudt. I stedet indførtes en ekstrem tvangskollektivisering, hvor man satsede på landbrug.

Samtidig slog styret hårdt ned på, hvad man mente, var folkefjender. Det inkluderede landets intelligentsia, kunstnere, etniske mindretal, religiøse og ikke mindst personer med tilknytning til det tidligere styre.

En lang række af disse blev efterfølgende dræbt. Efterfølgende har man afdækket en række voldsomme fællesgrave, som nu kaldes Killing Fields.

Som nummer to i De Røde Khmers hierarki var Nuon Chea arkitekten bag dette ekstreme massedrab.

Men på intet tidspunkt har han udvist anger over de forbrydelser, som han blev dømt for at have orkestreret.