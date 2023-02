Den norske spion Arne Treholt er død, 80 år, oplyser hans familie til Aftenposten.

Den norske diplomat og politiker, som blev dømt for spionage for Sovjetunionen og Irak i 1985, døde i sit hjem i Moskva, hvor han drev forretning i sine sidste år.

Anholdelsen af Treholt skete i lufthavnen Fornebu i Norge 20. januar 1984, og de efterfølgende spionanklager og dommen på 20 års fængsel gjorde Treholt til en af de mest omtalte og omstridte nordmænd i efterkrigstiden.

Treholt blev benådet 3. juli 1992 af helbredsmæssige grunde efter at have afsonet otte år og fem måneder af sin dom.

Treholt tilhørte venstrefløjen i Arbeiderpartiet, og han var ansat i en ledende stilling i det norske udenrigsministerium, da han blev anholdt.

Da han blev anholdt, var han på vej til et planlagt møde med en KGB-agent i Wien med sin taske fyldt med dokumenter.

Treholt hævdede i alle år at være uskyldig i spionage, men indrømmede både at have haft hemmelige møder med den sovjetiske efterretningstjeneste KGB, at have givet dem klassificerede dokumenter og at have taget imod penge fra både KGB og Saddam Husseins regime i Irak.

Det blev under retssagen mod Treholt klart, at han på møder med repræsentanter for KGB blandt andet havde udleveret fortrolige oplysninger om Norges forsvarsplaner i tilfælde af krig.

Et påstand om, at Treholt skulle have modtaget penge, var omdiskuteret fra retssagens begyndelse. Treholt erkendte, at han havde flere tusind dollars liggende, men nægtede konsekvent at have fået dem af KGB-kontakten Gennadij Titov som betaling for information.

Pengene blev ifølge den daværende norske efterretningstjeneste PO fotograferet under en ransagning af Treholts lejlighed 22. august 1983.

Dommen blev anket til Høyesterett i Norge, men Treholt trak anken tilbage.

Efter at være blevet benådet boede han i Cypern og Rusland, hvor han drev forskellige foretagender.

Treholt skrev to bøger, hvori han hævdede, at bevismaterialet mod ham var forfalsket.

Arne Treholt blev født 13. december 1942.