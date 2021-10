Australien lukker omstridt flygtningelejr på stillehavsø

Australien vil i slutningen af december stoppe med at sende asylansøgere og flygtninge til en lejr i Papua Ny Guinea.

Det oplyser de to lande onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed lukker den australske regering en af to meget omstridte lejre i Stillehavet. Lejrene har blandt andet fået kritik af FN for utilstrækkelige sundheds- og sikkerhedsforhold.

I medfør af en restriktiv australsk immigrationspolitik er asylansøgere, som har forsøgt at nå frem til landet via både eller skibe, blevet sendt til øen Manus, som hører under Papua Ny Guinea (PNG), eller ønationen Nauru.

De to lande har til gengæld fået betaling af Australien.

Pres udefra

- Den australske regerings kontrakter om regional behandling i PNG ophører 31. december 2021 og bliver ikke fornyet, lyder det i en fælles meddelelse fra Papua Ny Guinea og Australien ifølge Reuters.

Beslutningen sker blandt andet efter pres fra Papua Ny Guinea, der udgør den østlige del af øen Ny Guinea og nærliggende øer.

Flygtningelejren på Manus husede på sit højeste omkring 1000 mennesker.

Ifølge det britiske medie BBC er der 120 asylansøgere og flygtninge tilbage. De resterende vil kunne søge om statsborgerskab i Papua Ny Guinea eller flyttes til centeret i Nauru.

- Australiens stærke grænsepolitik er ikke blevet ændret, siger Karen Andrews, som er indenrigsminister, ifølge BBC.