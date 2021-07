Australien registrerer det første coronadødsfald i år

Australiens mest folkerige delstat, New South Wales, har søndag registreret landets første coronarelaterede dødsfald i 2021, samtidig med at det højeste antal smittede på et døgn i år er blevet målt.

I alt er 77 personer blevet testet positive i den australske delstat, der i en lang periode registrerede nul smittede om dagen.

Det har i flere måneder kunnet lade sig gøre på grund af grænselukninger og god smitteopsporing, men de seneste uger har delstaten samt andre delstater i Australien kæmpet mod coronaudbrud med den mere smitsomme Delta-variant.

Udbruddet har blandt andet ført til en nedlukning af millionbyen Sydney, der allerede har varet i over to uger. Fredag advarede myndighederne om, at nedlukningen kan forlænges, hvis ikke der kommer kontrol over smittespredningen.

33 af de nye smittetilfælde søndag var ikke i isolation, da de blev testet positive, mens resten var. Det får delstatsleder i New South Wales, Gladys Berejiklian, til at forvente, at smittetallet vil stige yderligere de næste dage.

- Jeg forventer, at antallet af smittede i New South Wales vil blive højere end 100 i morgen, siger hun på et pressemøde søndag.

- Jeg vil blive chokeret, hvis det er mindre end det.

Lørdag blev der registreret 50 nye smittede i New South Wales, hvilket på daværende tidspunkt var det højeste antal i år.

Samlet er der blevet registreret 566 smittede i det nye udbrød, der knytter sig til en limousinechauffør, der fragtede rejsende fra lufthavnen til byens karantænehoteller.

Australien med over 25 millioner indbyggere har siden pandemiens begyndelse registreret knap 31.000 smittede og 911 døde med covid-19. Kun ni procent af befolkning er vaccineret, skriver nyhedsbureauet AFP