Australien sender politi og soldater til Salomonøerne efter uro

Australien sender en fredsbevarende styrke på omkring 100 mand til Salomonøerne, efter at øgruppen er blevet rystet af voldsomme uroligheder i to døgn.

I hovedstaden Honiara er bygninger i den kinesiske bydel blevet stukket i brand, og regeringen frygter at blive væltet af en kaotisk udvikling.

En styrke bestående af politifolk og soldater er på vej til øgruppen, siger den australske premierminister, Scott Morrison, som har fået en anmodning om hjælp fra Salomonøernes premierminister, Manasseh Sogavare.

- Vi sender 23 politifolk øjeblikkeligt for at hjælpe med at få stoppet urolighederne.

Yderligere 50 mand skal hjælpe med at styrke sikkerheden på steder, hvor infrastrukturen er ødelagt eller svækket. Dertil kommer 43 soldater, som bliver sendt til øgruppen for at hjælpe politiet med at stoppe urolighederne.

Kina udtrykker i en erklæring torsdag 'dyb bekymring' over de regeringsfjendtlige protester i øgruppen, efter at der blevet sat ild til bygninger i Chinatown-distriktet og rettet angreb mod kinesiske statsborgere.

Den australske premierminister siger i Canberra, at den udsendte fredsbevarende styrke skal sikre stabilitet og sikkerhed, så øgruppens demokratiske processer kan gå videre.

- Australiens regering har på ingen måde til hensigt at gribe ind i Salomonøernes interne anliggender. Det er op til dem selv at klare, siger han.

Mange af demonstranterne kom rejsende fra den mest befolkede provins, Malaita, til hovedstaden. De ville demonstrere, fordi de var bange for at blive glemt af regeringen, rapporterer lokale medier.

Provinsen modsatte sig i 2019 en beslutning om at bryde diplomatiske forbindelser til Taiwan og i stedet etablere formelle diplomatiske relationer til det kommunistiske styre i Beijing. Dette blev kaldt ulovligt af regeringen i Honiara.

Nogle af de hårdeste og værste kampe udspillede sig på Salomonøerne under Anden Verdenskrig. Spændinger mellem kinesiske grupper og andre førte i 2006 til vold og plyndringer i Honiara.