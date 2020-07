Australien slår smitterekord

Australiens næstmest folkerige stat, Victoria, har det seneste døgn registreret 532 nye tilfælde af coronavirus og seks dødsfald som følge af udbruddet i millionbyen Melbourne.

Det siger statens premierminister, Daniel Andrews, på et pressemøde natten til mandag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er det højeste antal smittede, staten har registreret på et døgn indtil nu.

De 532 nye tilfælde i Victoria er i sig selv nok til at slå rekorden for antal smittede på en enkelt dag i hele Australien, viser tal fra Johns Hopkins Universitet.

Den tidligere rekord blev sat 28. marts, da landet registrerede 497 smittetilfælde.

Australiens folkerigeste delstat, New South Wales, melder mandag om 17 nye smittetilfælde.

Flere af landets resterende delstater og territorier har endnu ikke oplyst om eventuelle nye smittede og døde.

Victoria og New South Wales har siden pandemiens start været de to epicentre for coronasmitte i Australien.

Mens langt de fleste australske delstater i månedsvis har meldt om ganske få eller ingen nye coronatilfælde, er smitten de seneste uger begyndt at stige igen i de to mest befolkede delstater.

Særligt Victoria er hårdt ramt på grund af en anden bølge af coronasmitte i storbyen Melbourne.

7. juli blev store dele af byen sendt i lockdown i seks uger for at inddæmme smitten, ligesom det også er blevet obligatorisk for byens borgere at bære mundbind i offentligheden.

Derudover har alle australske delstater også lukket deres grænser for borgere fra Victoria.

Ifølge myndighederne kan det blive nødvendigt at forlænge det seks uger lange lockdown for at bremse spredningen af corona, fordi virusset har 'forankret' sig i samfundet.

Det siger chefen for Victorias sundhedsmyndigheder, Nick Coatsworth, til australske ABC News.

Delstaten oplevede i weekenden sit dødeligste døgn siden pandemiens start, da myndighederne søndag registrerede ti coronarelaterede dødsfald.

De fleste af dem på plejehjem rundt omkring i delstaten.

Australien er generelt sluppet bedre gennem pandemien end mange andre lande indtil nu med 14.403 smittede og 155 dødsfald.