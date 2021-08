Australiens største by forlænger nedlukning med en måned

En næsten to måneder lang nedlukning i Australiens største by, Sydney, bliver forlænget til udgangen af september.

Desuden bliver det obligatorisk for alle at bære mundbind i det offentlige rum. Kun personer, der træner i det fri, er undtaget for kravet.

Det oplyser den politiske leder af delstaten New South Wales, Gladys Berejiklian, fredag, skriver avisen Sydney Morning Herald.

- Vores bekymring er, at når folk går forbi en gruppe mennesker eller ved et uheld støder ind i folk, kan det forårsage den flygtige kontakt, der kan overføre smitte, siger hun.

Smittetal stiger

Nedlukningen i Sydney-området skulle have været ophævet den 28. august, men trods adskillige tiltag for at få kontrol over nye smitteudbrud er antallet af nye daglige smittetilfælde i flere uger gået den forkerte vej.

Fredag er der meldt om 642 nye smittetilfælde det foregående døgn i Sydney, der har omkring fem millioner indbyggere.

I de områder af Sydney, hvor situationen er mest alvorlig, bliver der indført et udgangsforbud fra klokken 21.00 til 5.00 næste morgen.

Desuden vil folk i de mest udsatte områder kun have lov til at lave udendørs træning foran deres egen bolig og højst i én time.

- Jeg beklager dybt over for langt størstedelen af mennesker i disse lokalsamfund, der gør det rigtige, men for vores eget helbred og sikkerhed fremover er vi nødt til at træffe disse vanskelige beslutninger, siger Gladys Berejiklian.

Tøver med vaccine

Mens Australien i forhold til de fleste andre lande slap nådigt gennem pandemien i 2020 ved at lukke landets grænser og indføre tiltag ved selv de mindste smitteudbrud, så går det mere trægt med at få vaccineret folk.

Mens andelen af færdigvaccinerede i Danmark nærmer sig 70 procent, så er andelen i Australien på cirka 22 procent ifølge Our World ind Data.

I New South Wales er 29 procent af befolkningen færdigvaccineret, oplyser Gladys Berejiklian fredag, mens 54 procent har modtaget én dosis.

Torsdag blev der givet over 132.000 stik mod covid-19 i delstaten.