Australsk kardinal kendt fra overgrebssag er død

Den australske kardinal George Pell, der blev dømt og senere frifundet for seksuelle overgreb, er tirsdag død i en alder af 81 år.

Det oplyser hans privatsekretær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også den australske ærkebiskop Anthony Fisher har bekræftet dødsfaldet over for nyhedsbureauet AFP.

George Pell blev i 2018 dømt for at have voldtaget en 13-årig kordreng og forulempet dennes jævnaldrende ven efter en søndagsmesse i St Patrick's Cathedral i den australske by Melbourne i 1996.

I 2019 blev han idømt en straf på seks års fængsel. Året efter blev han frifundet ved højesteret.

George Pell var i 1996 ærkebiskop i Melbourne. Siden steg han i graderne og endte med at være en de mest betroede medarbejdere i Vatikanet, hvor han fungerede som pavens finansminister.

I 2020, samme år som han blev frifundet i overgrebssagen, konstaterede en rapport, at Pell kendte til præsters sexovergreb på børn allerede i 1970'erne uden at gøre noget ved det.

Rapporten kom fra en undersøgelseskommission.

- Vi finder det dokumenteret, at Pell i 1973 ikke blot var vidende om præsters sexovergreb på børn, men også tog stilling til måder, hvorpå man kunne undgå, at der blev snakket eller sladret om det, skrev undersøgelseskommissionen i rapporten

Kardinalen skulle have kendt til pædofiles præsters gøren og laden meget tidligt i sin karriere og senere, da han steg i graderne.

Blandt andet skulle hans udsagn om, at han ikke kendte til sin tidligere kollega Gerard Ridsdales handlinger, have været usand.

Ridsdale sidder fængslet for adskillige sexovergreb mod børn og anses for at være den værste af dømte pædofile præster i Australien.

George Pell afviste beskyldningerne om at have kendt til overgrebene og sagde, at der ikke var beviser, der understøttede dem.

Ifølge Reuters har han boet i Rom, siden han blev frifundet i overgrebssagen.