Australsk turist bidt ihjel af haj i Ny Kaledonien

En 59-årig australsk turist mistede søndag aften livet, efter at han blev angrebet af en haj i det oversøiske franske territorium Ny Kaledonien.

Det skriver lokalmediet 1ère Nouvelle Calédonie ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Ny Kaledonien er en øgruppe i Stillehavet. Den ligger omtrent 1200 kilometer fra den australske østkyst, men er fransk territorium.

Den australske mand var svømmet omkring 150 meter ud fra stranden, der ligger ved øgruppens største by, Nouméa.

Ifølge det britiske medie BBC's afdeling i Australien var både stranden og vandet fyldt med badegæster, da hajangrebet indtraf.

Vidner fortæller, at badegæsterne panisk flygtede mod stranden, da det stod klart, at en mand var blevet angrebet.

Efter angrebet blev den australske turist bragt op på stranden af to redningsarbejdere på vandscootere. Efter flere forsøg på at genoplive ham stod det klart, at hans liv ikke stod til at redde.

Især hans ben var slemt beskadiget af flere hajbid.

Efter angrebet beordrede Nouméas borgmester, Sonia Lagarde, alle byens strande lukket på ubestemt tid. Myndighederne har iværksat en jagt på hajen, som blandt andet indebærer droner, som flyver rundt over havet for at prøve at finde den.

Det står ikke klart, hvilken type haj der angreb manden.

Ny Kaledonien er ifølge flere medier nummer 13 på listen over steder med flest hajangreb årligt. Det er langtfra alle, der ender med dødelig udgang.

En 49-årig svømmer blev angrebet af en haj sidste måned ved den samme strand. Han slap med livet i behold, men fik alvorlige skader. En surfer blev også angrebet få dage efter, men han slap uden alvorlige skader.