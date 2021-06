Avis: Briter drøfter modtagecenter i Rwanda med Danmark

Den britiske indenrigsminister, Priti Patel, drøfter angiveligt et muligt samarbejde med Danmark om at etablere modtagecentre for migranter i Rwanda.

Det skriver The Times mandag. Oplysningerne har avisen fra personer i indenrigsministeriet i London, og de er ikke bekræftet fra officiel side.

Premierminister Boris Johnson menes at skubbe på for at få en plan hurtigt på plads, efter at der i år er ankommet over 5600 migranter via Den Engelske Kanal, skriver The Times.

Oftest med livet som indsats for migranterne, fordi transporten til søs som regel sker i små både.

Ved at placere processen med asylansøgninger i for eksempel Rwanda håber den britiske regering at kunne sætte en stopper for, at migranter med hjælp fra menneskesmuglere begiver sig ud på den farefulde færd over farvandet.

- Premierministeren og indenrigsministeren er indstillede på at overveje alt, der kan gøre en forskel med hensyn til trafikken over kanalen, siger en unavngiven kilde i regeringen til The Times.

Priti Patel vil ifølge avisen Daily Mail desuden snart offentliggøre tiltag mod menneskesmuglere.

Det danske Folketing vedtog for nylig en lov, der på sigt skal muliggøre modtagecentre for asylansøgere i tredjelande.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har på et samråd i Folketinget tidligere oplyst, at regeringen taler med fem til ti lande om, hvorvidt de vil huse et sådant center.

Regeringen har ikke konkrete forslag om at oprette modtagecentre, men Socialdemokratiet har i nogle år haft et ønske om det, selv om det har været skarpt kritiseret for, om det vil kunne lade sig gøre.