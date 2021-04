Avis: Fejl ødelægger 15 millioner Johnson & Johnson-vacciner

Cirka 15 millioner vaccinedoser fra medicinalselskabet Johnson & Johnson er angiveligt blevet ødelagt på grund af en menneskelig fejl på en fabrik i USA.

Det skriver avisen New York Times natten til torsdag dansk tid.

Johnson & Johnson bekræftede onsdag, at selskabet havde fundet et problem med en portion af selskabets vacciner, og den pågældende portion ikke ville blive fyldt på hætteglas.

New York Times angiver ikke en kilde på oplysningen om, at 15 millioner vacciner er ødelagt.

Men ifølge avisen opstod fejlen for flere uger siden, da ansatte ved en fejl blandede ingredienser fra AstraZeneca og Johnson & Johnsons coronavacciner sammen.

Vaccinerne bliver produceret på den samme fabrik i USA.

Johnson & Johnsons coronavaccine bliver anset for at være en af verdens vigtigste i kampen mod pandemien. Det skyldes, at den modsat andre vacciner kun kræver et stik. Den kan også opbevares relativt nemt.