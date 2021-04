Avis: Trump-kampagnen må give millioner tilbage til donorer

Donald Trumps valgkampagne er blevet tvunget til at give 122,7 millioner dollar tilbage til donorer efter beskyldninger om urent trav.

Det svarer til omkring 776 millioner kroner.

Det beskriver avisen New York Times, der generelt er kritisk indstillet over for den forhenværende præsident, i en længere artikel om, hvordan mange, som støttede Trump med penge, følte sig narret til at give mere, end de ønskede.

Ifølge avisen begyndte den kritiserede fremgangsmåde ved donationer i sommeren 2020.

Når folk meldte sig til at støtte Trump-kampagnen med penge, blev en boks om gentagne betalinger på forhånd krydset af, beskriver avisen.

Hvis ikke donorerne læste igennem en længere tekst og manuelt fjernede godkendelsen, blev der flere gange trukket beløb på brugernes betalingskort - i mange tilfælde ugentligt.

New York Times er på baggrund af føderale opgørelser nået frem til, at Trump-kampagnen har været nødt til at give 10,7 procent af de penge, som den modtog i donationer på platformen WinRed, tilbage til donorerne.

Biden-kampagnen har en tilbagebetalingsrate på 2,2 procent på den tilsvarende platform ActBlue, beskriver avisen.

Avisen beskriver, at flere banker og kreditkortselskaber i løbet af valgkampen fik en masse henvendelser om mulig kreditkortsvindel fra folk.

Hos nogle selskaber udgjorde henvendelser om betalinger til Trump på et tidspunkt mellem en og tre procent af alle henvendelser om mulig svindel.

Donald Trump-talsmanden Jason Miller bestrider historiens rigtighed og siger, at interne opgørelser viser, at der kun har været 'formelle uenigheder' om 0,87 procent af kreditkorttransaktioner på WinRed.

Han svarer ikke på et spørgsmål fra New York Times om, hvorvidt Trump kendte til kampagnens brug af gentagne betalinger.

Avisen beskriver et særligt grelt tilfælde, hvor kræftpatienten Stacy Blatt - som var indlagt på hospice sidste år og havde månedlige leveomkostninger på omkring 1000 dollar - ønskede at støtte Trump med 500 dollar.

Men på grund af de gentagne betalinger blev der trukket 3000 dollar fra Blatts konto i løbet af 30 dage, indtil den var tom.

Stacy Blatt fik efterfølgende hjælp af sin bror, Russell, og de ringede til deres bank og sagde, at de mente, at de var blevet udsat for svindel.

Trump tabte præsidentvalget i november 2020.