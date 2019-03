Bag tv-dokumentar: Sådan har forældrene det i dag

Advarsler om, at de pressede forhold i det danske sygehusvæsen en dag ville koste liv, blev den grusomme virkelighed for Anders og Louise Kressner

Anders og Louise Kressner stod i december frem i Ekstra Bladet og fortalte om at miste deres toårige datter Olivia. Hun var syg af et simpelt maveonde, der i løbet af halvandet døgn på Hvidovre Hospitals børneafdeling alligevel fik lov at udvikle sig dødeligt, fordi en række fejl og travlhed betød, at den lille pige ikke fik nok at drikke.

Anders og Louise Kressner deltog mandag i DR2-dokumentaren: 'Jeg svigter mine patienter', der går tæt på den meget pressede situation på landets hospitaler. Et pres, der har store omkostninger for både patienter og personale - og som kostede Olivia livet.

Olivia blev indlagt med et simpelt maveonde, men døde halvandet døgn efter på Hvidovre Hospital, fordi hun ikke fik nok væske. Privatfoto

- Det gør ondt at se dokumentaren, fordi sorgen stadig fylder hele vores liv - og det gør ondt at opleve læger og sygeplejersker fortælle om, hvor pressede de er, og hvor lidt der skal til, før der igen kan ske fejl, siger Anders Kressner til Ekstra Bladet efter udsendelsen. Han fortæller, at også Louise og deres fireårige søn Samuel stadig kæmper hårdt for at kunne leve med tabet af deres datter og lillesøster.

Hver dag er den første

- Det har været nogle hårde måneder. Olivia har lige haft fødselsdag her i februar, og julen, som hun var så glad for - og nu er det snart årsdagen for hendes død. Mærkedage er meget svære, men hver eneste dag er den første uden Olivia, og vi kæmper på hver vores måde for at finde ud af, hvordan vi skal håndtere det.

Både Louise og Anders har fået psykologhjælp, og uden den ville de ikke have kunnet klare det, siger Anders Kressner. Han fortæller, at de som par stadig har det godt sammen, men at de har haft både konflikter og store nedture. At de har skullet lære at forstå hinandens måde at opleve sorgen på, og at de stadig har brug for hjælp til at finde ud af hverdagen uden Olivia. Men de kæmper stadig forgæves for at finde hjælp til Samuel, der snart fylder fem år.

- Vi har ikke kunnet finde den rigtige hjælp til ham. Han har det meget svært både herhjemme og i børnehaven. Mange reaktioner kommer nu, og han har så mange frustrationer og sorg inde i sig, som han også har brug for hjælp til at kunne bearbejde. Vi har hele tiden følt, at han manglede hjælp, og det kæmper vi stadig for at kunne give ham.

Nyt liv

Anders mistede sit job efter sin datters død, fordi han fik for mange sygedage. Nu er han blevet ansat 30 timer i et supermarked.

Louise er på barsel. For som de fortalte dengang til Ekstra Bladet, spirede der midt i sorgen et lille liv. Nu er det tæt på, og i midten af april har Louise termin.

- Det er svært at finde glæden og forholde sig til, at en lille baby er på vej. Vi er begge spændte på, hvordan vi vil reagere, når hun er her. Vi har gået og gjort klar til hende, og det har været svært at skulle finde så mange af Olivias ting frem. Der var hendes babytøj og noget, som hun næsten lige har haft på - og noget, vi lige havde købt og ikke nået at pakke ud endnu ... det kom tæt på.

For altid

Anders Kressner fortæller, at det har været hårdt at blotlægge sit livs største sorg for verden.

- Men det styrker os i, at vi gjorde det rigtige, fordi vi nu oplever, at det har sat fokus på konsekvenserne af det pressede sundhedsvæsen. Der er ingen tvivl om, at det f.eks. på Hvidovre Hospital har ført til, at der er blevet strammet op og tilført flere resurser på børneafdelingen. Men de resurser er taget fra andre afdelinger, der nu er blevet mere pressede. Det er altafgørende, at der bliver tilført resurser og penge oppefra, hvis man undgå, at det igen kommer til at koste liv - ikke blot for et stykke tid, men for altid.

