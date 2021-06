Bakker op om sygeplejerskerne: - Ærgerligt det er nået dertil

Fra lørdag er cirka hver tiende sygeplejerske gået i strejke, og Ekstra Bladet har været på gaden for at høre, hvad danskerne tænker om det

På en bænk omgivet af balloner sidder to kvinder iført røde trøjer - og det er ikke det danske landshold, de hepper på, men de danske sygeplejersker.

Ida og Pernille, der begge er i 50'erne, er sygeplejersker og strejker lige nu sammen med omkring 5000 andre i faget. Men strejken handler ifølge Ida ikke bare om sygeplejerskerne, men om en form for kvindekamp.

Drømmer om lønløft

- Jeg håber, at kvindefagene får et løft. Det er virkelig det, det handler om. Og det handler også om, at der stadig er nogle, der skal have lyst til at gå ind i de her fag. Det er en meget vigtig detalje for os. Jeg har været med til at strejke tre gange, og vi er jo nødt til at blive ved, fortæller Ida.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ida (tv) og Pernille (th) er begge sygeplejersker. De strejker, men er ikke del af beredskabet. Foto: Henning Hjorth

De to sygeplejersker håber på et generelt lønløft, som kan gøre, at de får lige så meget i løn, som dem i mandsdominerede fag.

- Jeg håber på, at der kommer fokus på vores løn, som i mange år har ligget lavt i forhold til mandefagenes løn. Så et generelt lønløft håber jeg på, siger Pernille.

Ida tilføjer, at de sammenligner sig med andre på samme uddannelsesniveau som dem selv, som kan være lærere, politibetjente og bionanalytikere, og at de ikke ønsker at være lavere lønnet end dem.

Det kommer jo til at betyde, at der blandt andet er operationer, der bliver udskudt eller aflyst. Hvad tænker I om, at det har relativt alvorlige konsekvenser?

- Det er jo ikke meningen, at der er nogen, der skal miste livet på grund af os. Vi arbejder jo stadigvæk med kræftpatienter og akutte patienter, så de bliver jo stadigvæk behandlet, siger Ida.

Mere i løn og en god sommer

Ekstra Bladet har været en tur rundt i hovedstadens solrige gader for at høre københavnerne, hvad de tænker om strejken.

Og der er stor opbakning fra dem, Ekstra Bladet har talt med.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Ellermann på 49 er bygningsingeniør, og han mener, det er på sin plads, at sygeplejerskerne får lidt mere i løn. Foto: Henning Hjorth

En af de støttende danskere er Thomas Ellermann, som påpeger, at det er et tilbagevendende emne, når vi taler om sygeplejerskers løn- og arbejdsforhold. Og konsekvenserne er han ikke bekymret for.

- Jeg tænker, at med det sundhedssystem, vi har i Danmark, og den måde, vores dygtige læger og sygeplejersker arbejder på, og den måde, vi håndterer livstruende sygdom på, så er jeg slet ikke bekymret, faktisk, siger han.

- Jeg håber da, de får lidt mere i løn – ja, helt simpelt - og en god sommer!

Et belastende arbejde

Også Ole Taggard Pedersen mener, at det er på tide, at sygeplejerskerne honoreres for deres indsats, og han har forståelse for, at de har sagt nej til overenskomsten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ole Taggaard Nielsen på 50 år er psykolog. Han mener, at de skal belønnes for deres indsats. Foto: Henning Hjorth

- Med det kendskab jeg har til det, og når jeg møder de mennesker, som arbejder som sygeplejersker, så synes jeg, det virker som om, at de løber utroligt stærkt, arbejder utroligt hårdt, har et stort ansvar. De har et belastende arbejde på mange måder – men også et meget meningsfyldt arbejde.

- Jeg tænker, at de har gjort et stort stykke arbejde – også i den krise, landet har været i i forbindelse med pandemien, så jeg synes, der er al mulig grund til at imødekomme deres krav, som, jeg synes, lyder umiddelbart rimelige.

Nødvendigt og lige som det skal være

Jasmin Elvekjær er sygeplejerskestuderende, og hun bakker også op om de ansatte i sit kommende erhverv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jasmin Elvekjær på 25 er sygeplejerskestuderende og mener, at det er på tide, at der sker nogle ændringer. Foto: Henning Hjorth

- Jeg synes, at det er på tide, at der bliver gjort noget, og at der er nogen, der forhåbentligt tager sygeplejerskerne alvorligt – og at der kommer til at ske nogle ændringer, for det har vi ikke set før.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at det er nået dertil, hvor det bliver nødvendigt. Men der har været så mange andre løsningsforslag, og der er ikke nogen, der er blevet lyttet til. Så det er rigtig ærgerligt, vi ender der, men jeg ser det helt klart som nødvendigt og har fuld forståelse for det.

Og at det er nødvendigt med en strejke, er Lone Schou enig i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lone Schou på 75 er pensioneret, og hun mener, at strejken er på sin plads. Foto: Henning Hjorth

- Jeg synes, det er sådan, det skal være! Jeg synes, det er en god ting at strejke, for så må de jo se, hvad de kan få ud af det bagefter.

Adspurgt om konsekvenserne ved strejken er svaret klokkeklart:

- Det er jo det, der er meningen. At de skal vise, at ’vi kan ikke tage alt det her, nu gider vi ikke mere, nu stopper vi, og så må I kalde os tilbage, når I begynder at give os penge igen.’