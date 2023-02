Ballon fundet på strategisk placeret ø

En nedstyrtet vejrballon - som formodes at være fra Kina - er blevet fundet på en strategisk placeret ø i Taiwan.

Det oplyser Taiwans militær, mens Kina og USA fortsat er i en diplomatisk strid om objekter i amerikansk luftrum.

Vejrballonen er fundet på øen Dongyin, som er en del af Matsu-øgruppen, der kontrolleres af Taiwan.

Taiwan, som i Kinas øjne er en del af kinesisk territorium, har de seneste år klaget over øget chikane fra kinesisk militærs side. Blandt andet er kinesiske kampfly fløjet tæt på Taiwan. Derudover klager Taiwan over droner tæt på små øer ud for kysten.

Torsdag morgen så Taiwans militær på Dongyin et lille ukendt objekt, der faldt ned fra himlen.

Senere blev der fundet rester af en ballon på en skydebane.

Kuglen er på omkring en meter i diameter og har en lille instrumentboks, hvorpå der står forenklede kinesiske skrifttegn. Tegnene bruges i Kina, ikke i Taiwan.

På de nedfaldne dele står blandt andet 'Taiyuan Radio Nummer 1' og en henvisning til en fabrik samt 'meteorologisk instrument'.

- Den foreløbige undersøgelse har fastslået, at det var rester af et meteorologisk måleinstrument. Det er blevet indsamlet af de relevante afdelinger for yderligere undersøgelse, udtaler Taiwans hær i en kort meddelelse.

Fredag morgen siger forsvarsminister i Taiwan Chiu Kuo-cheng, at ministeriet har sendt et hold, der skal undersøge ballonen.

- Hæren vil ikke drage forhastede konklusioner blot ved at se på udseendet. Svarene vil først komme efter en undersøgelse, siger Chiu Kuo-cheng.

Der bor godt 23,5 millioner mennesker i Taiwan, som har et areal lidt mindre end Danmark.

Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratisk ledede Taiwan agerer som en selvstændig nation.