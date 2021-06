Bander plyndrer politiet og sender civile på flugt i Haiti

Kriminelle bander plyndrede i weekenden adskillige politistationer for våben i en serie af dødelige angreb i Haitis hovedstad, Port-au-Prince.

Det skete, samtidig med at volden mellem bevæbnede grupper blussede op flere steder i byen. Særligt en intens konflikt i et sydligt nabolag sendte tusindvis af civile på flugt.

Banderne har i løbet af de seneste år spredt sig som en steppebrand i Haiti under en periode med politisk uro og voksende økonomisk armod.

FN sagde søndag, at organisationen er 'dybt bekymret' for den voksende vold mod civile i landet.

I en udtalelse pegede organisationen på flere lignende episoder fra det seneste år, hvor tusindvis er blevet tvunget til at flygte efter at være blevet fanget i skudlinjen mellem banderne.

I weekendens angreb plyndrede kriminelle i alt seks politistationer ifølge lokale medier. I et af angrebene blev tre betjente dræbt, inden deres kroppe blev brændt af.

Lederen af Haitis nationale politi, Leon Charles, bekræftede søndag flere af angrebene på et pressemøde. Her sagde han også, at myndighederne har intensiveret forsøgene på at bekæmpe de kriminelle bander.

I det sydlige nabolag Martissant mistede op mod ti personer livet i weekenden under en bandekonflikt - heriblandt flere civile.

Tusindvis blev samtidig tvunget på flugt, da gerningsmænd satte ild til hjem og forretninger. Det oplyser Haitis kontor for civilbeskyttelse i en udtalelse.

- Bandeproblemet bliver mere og mere alarmerende. Sikkerhedsstyrkerne sidder på deres hænder, lyder det i udtalelsen.

Kontoret oplyser, at der er igangværende bandekonflikter i mindst tre andre nabolag i hovedstaden.

Haiti kæmper i øjeblikket også med en ny bølge af coronavirus.

Ifølge statistikbanken Statista er næsten 1000 personer blevet testet positive de seneste syv dage. Det svarer til knap en femtendedel af alle Haitis smittetilfælde under hele pandemien.

Det kan dog være svært at vide præcist, da relativt få bliver testet blandt de godt 11 millioner indbyggere.