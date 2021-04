Bayerns Markus Söder har trukket sig som kanslerkandidat

I Bayern siger delstatens ministerpræsident, Markus Söder, tirsdag, at han trækker sig som kanslerkandidat.

Han lykønsker Armin Laschet, ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, som nu alene er konservativ kanslerkandidat for de kristelige demokrater og mulig arvtager efter forbundskansler Angela Merkel.

- Jeg ønsker Laschet held og lykke med at klare de udfordringer, som kommer. Kun en forenet konservativ union kan få succes, siger Söder.

Det var ventet, at Söder ville erklære sin støtte til Laschet, efter at denne mandag fik opbakning fra et flertal i bestyrelsen i CDU.

Efter mere end seks timers drøftelser mandag oplyste partimedlemmer, at 31 af 46 medlemmer i bestyrelsen stemte for Laschet, mens ni stemte for Söder, som er leder af det bayerske søsterparti, CSU. Seks afstod fra at stemme. Det oplyser nyhedsbureauet dpa.

Den 60-årige Armin Laschet er partileder i CDU og har hele tiden gjort det klart, at han håber at blive Angela Merkels afløser, når hun træder tilbage efter 16 år som forbundskansler.

DCSU, som kun er i Bayern, er langt mindre end CDU, og det plejer traditionelt ikke at udfordre CDU's kanslerkandidater. Men der har denne gang været særlige omstændigheder.

Merkel sig efter 16 år ved magten og efterlader et tomrum. Hun gav allerede i 2018 posten som partileder fra sig og fik kørt Annegret Kramp-Karrenbauer (kendt som AKK) i stilling som sin arvtager.

Men i februar sidste år meddelte AKK, at hun ikke ønskede at være partileder og kanslerkandidat. Hun er i dag forsvarsminister.

I januar i år blev den moderate 60-årige Laschet så valgt i en anden valgrunde i et opgør mod tidligere CDU-gruppeformand Friedrich Merz.

Han var dermed kanslerkandidat, men der blev med det samme fremsat mange spekulationer om, at Söder i Bayern ville udfordre ham og udnytte, at han stod bedre i meningsmålingerne end Laschet.

Laschet er ministerpræsident i Tysklands folkerigeste delstat, hvor han i 2017 brød socialdemokraternes monopol på magten gennem næsten et halvt århundrede.

Der er mindre end seks måneder til valg i Tyskland, og CDU og CSU står dårligt på grund af blandt andet håndteringen af coronakrisen.

Den før så stabile alliance mellem CDU og CSU har været udfordret af de seneste ugers magtkamp mellem Laschet og Söder.