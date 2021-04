Beboere får lov at vende hjem efter skovbrand i Cape Town

En voldsom naturbrand ved foden af Taffelbjerget i den sydafrikanske storby Cape Town har ødelagt 650 hektar land.

Selv om branden efter flere dage omsider er under kontrol, er flere end 150 brandmænd fortsat sat ind for at forhindre, at flammerne blusser op igen.

Det fortæller chef for brandvæsenet i området Philip Prins ifølge News24.

- Vi er ikke ude på den anden side endnu, siger han.

Beboere, som blev evakueret fra områder nær bjerget, har fået besked om, at de kan vende hjem igen.

- Der vil blive foretaget en vurdering af skaderne, når branden er blevet helt slukket. Herefter vil der også blive indledt en efterforskning af årsagen til branden, siger provinsminister for miljøanliggender Anton Bredell ifølge News24.

Ni civile er bragt til hospitalet efter at have indåndet røg, mens seks brandmænd er kommet lettere til skade. Der er ingen meldinger om omkomne.

Branden brød ud søndag ved foden af Taffelbjerget og spredte sig derefter til universitetet i Cape Town, UCT.

Her ødelagde flammerne flere bygninger og dele af universitetets bibliotek, Jagger Library, samt dets unikke afrikanske arkivsamlinger.

- Vi er knuste over tabet af de uerstattelige samlinger i biblioteket, siger universitetets vicekansler, Mamokgethi Phakeng, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge vicekansleren blev omkring 3500 afrikanske filmsamlinger tilintetgjort i infernoet.

Omkring 4000 af universitetets elever blev evakueret til nærliggende hoteller.

Blandt de nedbrændte bygninger er også en restaurant samt Sydafrikas ældste vindmølle, Mostert's Mill, der blev bygget i 1796. Møllen er brændt ned til grunden.

Brandslukningsarbejdet blev besværliggjort af kraftige vinde i området, og på et tidspunkt blæste flammerne i retning mod byens centrum.

Taffelbjerget - eller Table Mountain som det hedder på engelsk - er et bjergplateau syd for Cape Town. Det beskyttede naturområde strækker sig over store dele af Cape Towns ubeboede områder.