Beboere healer boligblok af ghettolisten

Luften var tyk af lilla røgelse, da et summende optog af beboere fra Nørrebro søndag eftermiddag indtog gaderne omkring boligblokken på Lundtoftegade med bannere, trommer og chanten.

Men det var ikke helt uden mening, at flere i optoget talte og råbte i tunger bag deres hjemmelavede masker. Optoget var nemlig første ben i verdens største - og første - kosmiske healing af foreningen AKB Lundtoftegade, der for tredje år i træk risikerer at ende på regeringens ghettoliste.

- Vi har forsøgt os med argumenter og haft ministeren (boligminister Kaare Dybvad, red.) på besøg, fortæller Søren Emil-Schütt, der er formand for beboerbestyrelsen og motor på den spirituelle helbredelse, til Ekstra Bladet.

- Det fungerer ikke at deltage realpolitisk, så nu taler vi et sprog, der er svært at svare tilbage på.

Sådan kommer et boligområde på ghettolisten Hvert år offentliggøres regeringens liste over områder i landet, som indeholder en liste over udsatte boligområder i Danmark. Et boligområde betegnes som en ghetto, hvis det har mindst 1000 beboere, og hvis mere end 50 procent af beboerne er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Desuden skal mindst to af følgende fire kriterier være opfyldt: - Mere end 40 procent af beboerne i alderen 18-64 år har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. - Andelen af beboere dømt for brud på straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer er mindst tre gange højere end landsgennemsnittet. - Flere end 60 procent af beboerne i aldersgruppen 30-59 år har ikke yderligere uddannelse end grundskolen. - Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige beboere i alderen 15-64 år (eksklusive studerende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst i hele regionen. Hvis et boligområde gennem fire år har opfyldt betingelserne for at være en ghetto, betegnes det som et hårdt ghettoområde. I så fald er det et krav, at boligområdet skærer ned i sine almene lejeboliger, så de almene boliger højst udgør 40 procent af områdets boliger i 2030. Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Vis mere Luk

Et kosmisk råb om hjælp

Boligområdet på Lundtoftegade er fremgået på regeringens ghettoliste som et 'ghettoområde' i to år og vil med endnu en notering på listen på tirsdag bevæge sig et skridt nærmere en notering som et 'hårdt ghettoområde', hvilket sker, når et område fremgår på listen fire år i træk.

Ritualet startede ved Lundtoftegade 9, og med stor presseopdækning bevægede beboerne sig rundt om boligblokken. Nogle trommede, andre talte i tunger, men alle vandrede de med hjemmelavede masker i protest mod ghettoloven. Foto: Anthon Unger

Paraden søndag eftermiddag kunne for de tilstedeværende synes overvældende i sig selv, men ifølge Søren Emil-Schütt er den rituelle vandring blot en etape i indsatsen for at redde Lundtoftegade fra ghettolisten. Den skal ifølge ham også skal forstås som en protest mod de 'racistiske og diskriminerende kriterier' for at blive noteret på listen.

-Det her er andet ben af healingen, og i aften vil folk fra hele verden deltage i en fjernhealing hjemmefra, siger han til Ekstra Bladet.

Det er uklart for Ekstra Bladet hvorfor, men Søren-Emil Schütt deltog selv i renselsen forklædt som den nyligt afdøde fodboldspiller Diego Maradona. Her ses legenden med en ud af mange lilla røgbomber. Foto: Anthon Unger

Paraden eller nærhealingen bestod blandt andet af afbrænding af røgelse, lilla røgbomber, skål- og lydhealinger i optoget af maskerede borgere, der cirkulerede rundt om blokken i summende takt. Den er dog langtfra den første okkulte ceremoni mod ghettoloven.

Før paraden har Lundtoftegade blandt andet haft besøg af en heks, der har lavet en 'renselses-spell' i et fyrkælderrum dybt under Lundtoftegade, og om aftenen efter paraden sad både healere og ganske almindelige mennesker fra hele verden og fokuserede deres energi og åndedrag mod Lundtoftegade.

Omtrent 500 maskerede borgere var samlet ved første etape af den kosmiske healing for at få Lundtoftegade af ghettolisten. Her ses en gruppe af dem bryde maskeringsforbuddet under Bispeengbuen. Foto: Anthon Unger

Om healingen får betydning for andre end de deltagende, beboerne omkring den og de mange biler og cyklister, der måtte føje sig for den, vil vise sig, når ghettolisten offentliggøres tirsdag.

Verdens største fjernhealing: De sad med Søren-Emil Schütt fortæller til Ekstra Bladet, at healere fra hele verden vil fokusere deres energi mod Lundtoftegade, når klokken slår 20.00 søndag aften. Her er et udpluk af de spirituelle, der ifølge ham vil sidde med. I Pyrenæerne sidder en gruppe indbyggere fra en lille (og af Ekstra Bladet ukendt) landsby af naturfolk, der har valgt en spirituel og sharmanistisk tilgang til tilværelsen, og som vil være en del af den internationale healing. I Tunesien har Lundtoftegade engangeret sig i den spirituelle Banga tradition, og til paraden deltog en repræsentant for denne, Yaya Chouchen, med healende trommer, musik og en form for trance. I Santa Fe, New Mexico sidder klangskåls-healere klar. Miljøet i Santa Fe bygger ifølge Søren-Emil Schütt på en multietnisk tradition, med rødder i indianerkulturen og de overleveringer fra gamle vise, der har kontakt til "den anden verden". I det nordlige Norge sidder healer Siri Rød, der er medlem af Norsk Spiritualist Forening. På Grønland sidder Pia Fonnesbech, der er dansk maler og skulptør. Beboerne har eftersigende også været i kontakt Morten Nielsen fra Nationalmuseet der har kontakter til det okkulte i Mozambique og Sibirien, men selvom Ekstra Bladet lokaliserede Morten Nielsen under healingen, vides det dog ikke, om disse okkulte kræfter vender deres kosmiske blik mod Lundtoftegade i aften. Vis mere Luk

