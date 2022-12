Bekræfter: Zelenskyj på vej til USA

Fra 'kødhakkeren' i Bakhmut til de bonede gulve i Washington.

Tirsdag aften begyndte rygterne at svirre om, at Zelenskyj for første gang siden den russiske invasion ville forlade Ukraine.

Nu bekræfter både det Hvide Hus ifølge AFP og Zelenskyj selv på Twitter, at Zelenskyj onsdag besøger Washington.

Ifølge Zelenskyjs egen Twitter er han netop nu på vej til USA, hvor han både skal diskutere situationen med den amerikanske præsident Joe Biden og tale til den amerikanske kongres.

På Twitter skriver Zelenskyj at samarbejdet mellem Ukraine og USA er på dagsordenen, ligesom dagen også byder på et 'antal bilaterale møder.'

- På vej til USA for at styrke Ukraines modstandskraft og forsvarskapabiliteter, lyder det kortfattet fra den ukrainske præsident.