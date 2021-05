Belgien intensiverer menneskejagt på højreorienteret soldat

Politi i Belgien har intensiveret en menneskejagt på en soldat, der mistænkes for ekstreme højreorienterede synspunkter og potentielt udgør en sikkerhedstrussel.

Det skriver BBC.

Soldaten, som har haft adgang til raketvåben, er forsvundet, efter at han truede offentlige personer - heriblandt en fremtrædende belgisk coronaekspert, som er blevet bragt i sikkerhed.

Omkring 350 politibetjente og soldater blev sent onsdag indsat i en nationalpark i det nordøstlige Belgien, hvor soldaten menes at opholde sig, skriver det britiske medie.

Politiet har opfordret offentligheden til ikke at nærme sig den mistænke, hvis man ser ham.

Ifølge myndighederne udgør han det højeste trusselsniveau på en skala på fire trin.

Soldaten har måske planer om at angribe individer eller institutioner, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den mistænktes forladte firehjulstrækker blev fundet nær nationalparken Hoge Kempen tirsdag aften.

Den indeholdt 'fire anti-tank raketvåben og noget ammunition', oplyser anklagemyndigheden.

På sin Twitter-profil beskriver den mistænkte sig selv som 'en soldat i det belgiske luftvåben, der godt kan lide fitness, bodybuilding og boksning'.

Han figurerer allerede på en liste over mulige ekstremister hos de belgiske myndigheder.

Alligevel har han ifølge AFP været i aktiv tjeneste og trænet belgiske soldater, inden de skulle udstationeres.

Premierminister Alexander de Croo siger til den flamske tv-kanal, at det er uacceptabelt, at manden har haft adgang til våben. En undersøgelse af omstændighederne ventes at blive indledt.

En af grundene til, at myndighederne er bekymrede, er, at manden ifølge anklagemyndigheden har efterladt et brev, der indeholder 'bekymrende elementer', heriblandt trusler.