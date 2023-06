Berlin undskylder for razzia på bordel og betaler erstatning

Syv år efter en ransagning af et bordel i Tysklands hovedstad, Berlin, undskylder byen nu til dets driftsledere og vil betale 250.000 euro i kompensation.

Det fremgår af en udtalelse fredag.

250.000 euro svarer til omkring 1,9 millioner kroner.

- Delstaten Berlin undskylder for varetægtsfængslingen og de betydelige ulemper for de, der blev beskyldt dengang som et resultat af ransagningen, varetægtsfængslingen, tiltalen og de udtalelser, der kom fra de offentlige anklagere, lyder det i en udtalelse fra byen juridiske administration.

Der er blevet indgået forlig i sagen, der lukker en juridisk kamp, der startede, da hundredvis af politibetjente, toldefterforskere og offentlige anklagere ransagede bordellet 14. april 2016.

Flere mistænkte blev anholdt efter ransagning. Efterfølgende sagde offentlige anklagere, at der kunne være forbindelser til organiseret kriminalitet.

Annonce:

De beskyldninger kunne dog ikke bevises, og en regional domstol i Berlin afviste at føre sagen i 2018.

De to personer, der drev bordellet, tog sagen til retten og har haft succes med at få tilkendt kompensation.

I december sidste år blev Berlins delstatsregering beordret af en ankedomstol til at betale 100.000 euro i erstatning.

Domstolen afgjorde, at de udtalelser, der kom fra de offentlige anklagere på et pressemøde i 2016 til dels var et 'strafskyldigt brud på officielle pligter', og at de var forudindtagede, overdrevne og sensationsprægede.

Det blev dog ikke enden på sagen. De to driftsledere sagsøgte nemlig også for at få kompensation for den tid, de havde siddet varetægtsfængslet efter ransagningen.

Berlin stod over for et nyt nederlag i retten, så der blev indgået et forlig tirsdag ifølge den tyske avis Tagesspiegel.

- Sagen er nu lukket, siger en talsmand.