En af Italiens største skikkelser inden for både politik og kultur, den flamboyante mediemogul Silvio Berlusconi, er død.

Det skriver den italienske avis Corriere della Sera.

Han blev 86 år.

Corriere della Sera, der er Italiens største avis, skriver, at Berlusconi døde på San Raffaele-hospitalet i Milano. Her havde han været indlagt siden fredag.

Han har flere gange været indlagt på hospitalet med helbredsproblemer. Han er blevet behandlet for leukæmi og har for nylig haft lungebetændelse.

Berlusconi var ad tre omgange italiensk premierminister, og han var på mange måder en galionsfigur for den politiske højrefløj i Italien.

Berlusconi stiftede i 1990'erne partiet Forza Italia (Fremad Italien, red.).

Dengang solgte han sig selv som en succesfuld forretningsmand, der skulle få en skrantende italiensk økonomi tilbage på ret kurs.

Det lykkedes ham sammenlagt at være premierminister i ni år. Men hans politiske karriere var også præget af skandaler og retssager.

Selv kaldte han sagerne en hetz, som kostede ham over 200 millioner euro.

I 2013 blev han dømt fire års fængsel for skattefusk. Han ankede og blev i stedet idømt et års samfundstjeneste.

Han afsonede ved at hjælpe på et ældrecenter i Milano.

Han har også været anklaget for at betale for sex med en mindreårig og for at have brugt sin politiske magt til at få hende løsladt fra fængslet.

På trods af skandalerne formåede Berlusconi altid at optræde med et smil på læben, og han skruede også ofte op for sin italienske charme.

Blandt andet da han som ung optrådte som crooner på krydstogtskibe.

- Jeg havde et repertoire på 150 sange og tog gerne imod ønsker fra publikum, fortalte han i bogen 'My Way: Berlusconi in His Own Words'.

Efter sangkarrieren til havs kom han i 1960'erne ind i det private erhvervsliv ved at sælge støvsugere. Senere byggede han lejligheder i Milano.

I 1973 oprettede han sit første medieselskab, og det var også medier, der siden gjorde ham milliardær og indflydelsesrig.

Han ejede desuden fodboldklubben A.C. Milan fra 1986 til 2017.