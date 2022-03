Berømt stenalderstatue kan være rejst tusindvis af kilometer

Oprindelsen bag statuetten Venus fra Willendorf, der er kendt for sine fremtrædende, former, har været ukendt i mere end hundrede år.

Nu har forskere for første gang haft mulighed for at gå helt tæt på selve materialet - og det viser sig, at Venus fra Willendorf måske slet ikke stammer fra Willendorf, der ligger i Østrig.

Det skriver University of Vienna i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Hidtil er den 11,1 centimeter høje statuette, der menes at være 30.000 år gammel, kun blevet undersøgt ved at lave analyser udefra, men forskerne har nu brugt en ny teknologi til at se på statuens ‘indmad’.

Læs mere på Videnskab.dk: Ny dansk 3D-skanner begejstrer: Se ind i hovedet på en T. rex

Der er tale om en ny mikro-udgave af computertomografi, også kendt som CT- røntgenundersøgelse, der også kan bruges til at skanne kulturhistoriske genstande. Her har forskere taget billeder af statuetten i en opløsning, som ellers normalt kun ses under et mikroskop.

Det viser sig, at ingen af sten-prøverne matchede med nogle af de sten, der kan findes i Willendorf eller i en radius af 200 kilometer, skriver Videnskab.dk.

Derimod viste det sig, at prøverne fra Venus matchede med sten-prøver, der er blevet taget i det nordlige Italien nær Gardasøen

Ifølge forskerne kan det betyde, at Venus - eller i det mindste selve materialet - i virkeligheden har gennemgået en rejse fra syd for Alperne og til Donau nord for Alperne.

Læs mere på Videnskab.dk: CT-skanneren fylder 50 - takket være excentrisk ingeniør fra Beatles' pladeselskab

Antropolog Gerhard Weber, som står bag studiet, peger på, at statuettens rejse kan skyldes en folkevandring.

- Folk i Gravettien-kulturen - betegnelsen for den tids arkæologiske periode - ledte efter gunstige steder, de kunne bo. Når klimaet eller forholdet til rovdyrene ændrede sig, tog de videre, helst langs floder, siger han i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Selvom prøverne peger i retning af det nordlige Italien som bedste bud på et oprindelsessted, nævner forskerne også det østlige Ukraine godt 1.600 kilometer fra Willendorf, hvor matchende stenprøver ligeledes er fundet.

Forskerne peger på, at studiet er med til at kaste lys over, hvordan mobiliteten var blandt mennesker, der levede i områderne omkring Alperne for 30.000 år siden.

Fremtidige undersøgelser skal være med til yderligere at kaste lys over den tidlige historie i regionen.

