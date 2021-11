Berygtet mafiakonges unge hustru får tre års fængsel

Den mexicanske mafiaboss Joaquin 'El Chapo' Guzmans hustru, Emma Coronel Aispuro, er tirsdag blevet idømt tre års fængsel.

Det er sket ved en føderal domstol i Washington i USA.

Aispuro havde på forhånd erklæret sig skyldig i at have hjulpet det berygtede Sinaloa-kartel.

Hun havde samtidig bedt retten om at udvise medlidenhed - blandt andet fordi hun blev gift med den frygtede 'El Chapo' som teenager.

- Med al respekt vil jeg i dag gerne udtrykke min største fortrydelse over for alle og over al skade, jeg må have forårsaget.

- Jeg beder jer og alle landets borgere om at tilgive mig, siger Aispuro tirsdag på spansk gennem en tolk i retslokalet.

Hun er blevet dømt for narkohandel og hvidvask af penge.

Den i dag 32-årige Aispuro, der er født i USA, deltog som ung i flere skønhedskonkurrencer og mødte 'El Chapo', da hun var blot 17 år.

Hun blev gift med den i dag fængslede mafiakonge på sin 18 års fødselsdag. På det tidspunkt var 'El Chapo' 50 år. Han er i dag 64 år.

Anklagerne i sagen mod Aispuro har blandt andet taget hendes alder med i overvejelserne i forbindelse med sagen. De har samtidig anerkendt, at hendes egentlige rolle og indflydelse i kartellet var begrænset.

- Selv om den anklagedes opførsel havde betragtelige konsekvenser, var den anklagedes rolle egentlig minimal.

- Hun var primært en støtte for sin mand, siger anklager Anthony Nardozzi.

Anklagerne havde derfor også anmodet om en relativt mild fængselsstraf på fire år, og det endte altså med en dom på tre års fængsel.

Også Aispuros forsvar havde lagt vægt på, at hun som helt ung blev hvirvlet ind i den kriminelle verden efter at være blevet gift med 'El Chapo'.

- Hun mødte Joaquin Guzman, da hun var mindreårig. Hun var 17 år og blev gift med ham på sin 18 års fødselsdag, siger forsvarer Jeffrey Licthman.

Han tilføjer, at hun er i fare på grund af sit samarbejde med USA's regering.

- Jeg er ikke sikker på, at hun nogensinde kan vende hjem, siger han.