Beslutning på trapperne: Vil træne ukrainske piloter på dansk jord

Regeringen er ifølge Ritzaus oplysninger tæt på at kunne præsentere en beslutning om træning af ukrainske F16-piloter på dansk jord.

Beslutningen er ikke officielt truffet. Men fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) vil torsdag fremlægge det danske ønske på et møde i den amerikansk-ledede Ukraine Defense Contact Group.

Her ventes der samtidig en tidsplan for træningen af de ukrainske piloter. Den ventes at lægge op til, at træningen kan begynde fra august.

- Min forventning er, at vi i løbet af sommeren gerne skulle være i stand til at have alle formelle rammer på plads, så vi i august måned kan starte op på en træningsaktivitet, siger Troels Lund Poulsen.

Dermed begynder træningsindsatsen for de ukrainske piloter for alvor at blive konkret.

Meget tyder på, at en del af træningen vil foregå på dansk jord. Dermed kan ukrainske piloter måske allerede fra august være i gang med træningen i Danmark.

- Det vil jeg vente med at offentliggøre detaljerne om, til vi er helt på plads. Men det er ikke nogen hemmelighed i, at vi er åbne over for at lægge dansk jord til sådan en træningsaktivitet.

- Det kommer jeg også til at give mit bud på, når jeg mødes med kredsen af lande i Ramstein-gruppen torsdag. Mit budskab er, at vi er villig til, at Danmark kan lægge jord til denne aktivitet, siger Troels Lund Poulsen.

En konkret tidsplan med afklaring af, hvor træningen placeres, vil samtidig øge behovet for et svar på, hvilke lande der vil donere F16-kampfly til Ukraine.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har tidligere fastslået, at træningen selvsagt er et signal om, at Ukraine vil få leveret F16-kampfly. Det kan blandt andet blive Danmark, der donerer fly. Også den beslutning kan være rykket tættere på:

- Når jeg torsdag sammen med min hollandske kollega fremlægger, hvor langt vi er, så har vi taget et meget, meget stort skridt i forhold til, hvor svær den her diskussion har været.

- Det betyder omvendt ikke, at vi så har taget en beslutning om at donere danske F-16 kampfly. Men det er klart, at tidspunktet for at træffe en beslutning, kommer selvfølgelig til at nærme sig, siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge den danske forsvarsminister er der stadig flere lande, der bakker op om indsatsen for at udruste Ukraine med F16-kampfly.

- Skal man give ukrainerne de bedste vilkår for, at de kan forsvare sig selv, så skal vi også se på, hvordan vi kan give Ukraine et bedre luftvåben, siger Troels Lund Poulsen.

Han indleder onsdag bilaterale forhandlinger med Folketingets partier om en rammeaftale for det kommende forsvarsforlig. Håbet er at nå en aftale inden udgangen af juni.

Dermed vil statsminister Mette Frederiksen (S) i givet fald kunne rejse til Nato-topmødet i Vilnius med en plan for, hvordan Danmark inden 2030 kan nå Nato-målet om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Og måske også en plan, der vil cementere, at Danmark er helt i front, når det gælder opbygningen af Ukraines luftvåben.