Betjent skuddræbt på politistation i Østrig - kollega anholdt

En 59-årig politibetjent er mandag blevet dræbt af skud på en politistation i byen Trieben i Steiermark i det centrale Østrig.

Skuddet blev afgivet af en 46-årig kollega.

Det skriver flere østrigske medier - herunder ORF og Salzburger Nachrichten.

Det er foreløbig uvist, om skuddet blev afgivet ved et uheld, eller om det var overlagt. Den betjent, der affyrede skud, er blevet anholdt.

Det oplyser østrigsk politi på Twitter ifølge ORF.

Skudepisoden udspillede sig omkring klokken 07.45. Herefter var redningsmandskab hurtigt fremme på stedet, hvor offeret blev forsøgt genoplivet. Det lykkedes dog ikke.

På tidspunktet for drabet var i alt fire betjente på politistationen. Foruden de to involverede i skudepisoden var en kvindelig og mandlig betjent. De var alle fire mødt på dagvagt klokken 07. Det skriver mediet Heute.

Offerets familie og kolleger modtager krisehjælp som følge af hændelsen.

Trieben er en mindre by med 3500 indbyggere. Den ligger cirka to timers kørsel sydøst for Salzburg.