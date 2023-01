Bevæbnede mænd stormer fængsel i Mexico og dræber ti ansatte

Bevæbnede mænd angreb søndag et fængsel i den nordmexicanske by Ciudad Juarez. 14 personer mistede livet i angrebet, mens det lykkedes 24 indsatte at flygte fra fængslet under angrebet.

Det oplyser statsanklageren i den mexicanske delstat Chihuahua.

Et ukendt antal bevæbnede mænd i pansrede køretøjer tog del i angrebet. Blandt de dræbte er ti personer, der arbejdede som fængselsvagter eller sikkerhedspersonale.

Omkring fem timer efter at de bevæbnede mænd trængte ind i fængslet, havde sikkerhedsstyrker fået kontrol over situationen.

Hændelsen eskalerede, så der også udbrød slagsmål mellem indsatte i fængslet, der ligger tæt på Mexicos grænse til USA.

Annonce:

Kort inden angrebet affyrede bevæbnede mænd skud mod lokalt politi på en nærliggende vej. Skyderiet affødte en biljagt, der endte med, at fire mænd blev anholdt.

Senere skød en gruppe mænd i en Hummer mod sikkerhedsvagter foran fængslet.

Kaos foran fængslet

Foran fængslet var der også kaotiske scener. En række indsattes familiemedlemmer ventede nemlig på at komme ind i fængslet for at aflægge et nytårsbesøg.

Anklagere i Ciudad Juarez siger, at de er i gang med at efterforske, hvad motivet til angrebet var.

Byen har i årevis dannet rammerne om voldsomme sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og de rivaliserende narkokarteller Sinaloa og Juarez. Sammenstødene har kostet tusindvis af liv i løbet af det seneste årti.

I selve fængslet er der flere gange udbrudt oprør blandt de indsatte. I marts 2009 kostede et oprør 20 personer livet.

Ifølge en rapport fra statens menneskerettighedskommission er der mere end 3700 indsatte i fængslet, selv om det kun har kapacitet til 3135.

Annonce:

Mexicanske fængsler, især dem, der drives af staten, lider af kronisk overbelægning og vold. Det er kun blevet værre de senere år på grund af flere konflikter mellem kriminelle grupperinger.